Il Meteo in Toscana: temperature in aumento nel weekend, tassi di umidità elevati con afa

“Temperature in ulteriore aumento nei prossimi giorni. Attesi valori fino a 35-37°C tra sabato e domenica nell’interno. Da lunedì valori più bassi, ma ancora bassa probabilità di piogge“: il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco nuvoloso per velature.

Venti: di Scirocco, deboli nell’interno, moderati su costa centro-meridionale e in Arcipelago.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento con punte di 34-36°C associate a elevati tassi di umidità; caldo afoso.

Domani poco nuvoloso o velato.

Venti: deboli-moderati di Scirocco sulla costa, deboli da sud-ovest nell’interno.

Mari: in prevalenza poco mossi, fino a mossi sul settore meridionale.

Temperature: massime in ulteriore lieve aumento; caldo afoso.

Domenica 20 velato o parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza stratificate.

Venti: deboli meridionali.

Mari: quasi calmi o poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento con punte massime fino a 37-38 gradi sulle zone interne di pianura. Tassi di umidità elevati con afa.

Lunedì 21 parzialmente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni sul nord-ovest.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile calo.