Il Meteo in Toscana: temperature massime fino a +33°C tra oggi e domani

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso, salvo presenza di nubi basse al primo mattino sulla costa centro-settentrionale e sul Valdarno Medio-Inferiore in dissolvimento. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme in particolare su Appennino settentrionale, Apuane e Amiata dove non si escludono brevi ed isolati rovesci.

Venti: deboli settentrionali con componente di brezza. Fino moderati di Maestrale sulla costa meridionale nel pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento, massime fino a 32-33°C in pianura.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse sulle zone di nord ovest nella prima parte della giornata. Modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti: deboli di brezza.

Mari: quasi calmi.

Temperature: minime in lieve calo nell’interno; massime quasi stazionarie e fino a 32 gradi in pianura.

Mercoledì 16 sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse in mattinata sul litorale meridionale. Sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne nel pomeriggio.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Giovedì 17 sereno o poco nuvoloso salvo velature sulla costa. Moderato sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane sui rilievi.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.