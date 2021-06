Il Meteo in Trentino: la primavera 2021 molto più fredda della media e meno piovosa

In Trentino la primavera 2021 è stata molto più fredda rispetto alla media e meno piovosa: secondo l’analisi stagionale elaborata da MeteoTrentino, nel mese di marzo in particolare si sono registrate scarse precipitazioni che sono state, invece, più frequenti a maggio.

I dati pluviometrici di alcune stazioni meteorologiche a confronto con l’anno precedente e con le medie e gli estremi delle rispettive serie storiche hanno rilevato precipitazioni più scarse della media, tranne a Castello Tesino dove il valore 2021 coincide con la media storica.

Per quanto riguarda le temperature medie, sempre la stazione delle Laste ha evidenziato come la primavera 2021 è risultata più fredda della media, e, sebbene la primavera più fredda sia stata nel 1970, negli ultimi 20 anni solo nel 2004 e nel 2013 si sono registrate temperature medie inferiori a quella di quest’anno. Ha fatto particolarmente freddo attorno al 20 marzo ed in aprile quando si sono verificate diffuse gelate. Tra la fine di marzo ed i primi di aprile, invece, si è registrata una significativa, seppur breve, anomalia positiva, con temperature sopra la media.