Il Meteo in Veneto: clima stabile e soleggiato nei prossimi giorni, temperature in aumento

“Da sabato l’espansione di un’area anticiclonica sull’Europa centro-occidentale porterà tempo più stabile e soleggiato, con temperature in aumento fino a valori superiori alle medie del periodo; lunedì l’ingresso di aria più fresca da est porta un moderato calo delle temperature, che saranno poi in ripresa nei giorni successivi, comunque in un contesto di clima generalmente stabile, soleggiato e nettamente estivo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi condizioni di tempo stabile e in parte soleggiato ma con tratti di nubi alte in transito e possibile modesta attività cumuliforme in prossimità dei rilievi. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature massime in aumento con valori superiori alle medie del periodo.

Domani in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube in transito sulle zone nordorientali al mattino, e sviluppo di possibili modesti cumuli durante le ore centrali sui rilievi.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale aumento, con valori che si porteranno sopra le medie del periodo.

Venti: In pianura deboli variabili, sulla costa a regime di brezza. Dalla sera rinforzo dei venti dai quadranti orientali fino a risultare a tratti tesi sulla costa nella notte. In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare: In prevalenza calmo, poco mosso dalla sera.

Lunedì 14 condizioni di tempo stabile e in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche tratto di nuvolosità in transito fino al mattino, clima ventoso in pianura, specie al mattino, per ingresso di venti dai quadranti orientali in attenuazione nel pomeriggio.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Minime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane; massime in generale diminuzione, salvo in aumento in alta quota.

Venti: In pianura inizialmente moderati orientali, fino a tesi sulla costa, al mattino; in attenuazione a deboli durante la giornata. In montagna moderati da nord, fino a tesi in alta quota sul Bellunese.

Mare: Mosso al mattino, fino a molto mosso a sud, in attenuazione a poco mosso dal pomeriggio.

Martedì 15 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo, salvo in quota dove risulteranno stazionarie; massime in ripresa. In pianura venti deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mercoledì 16 tempo ancora abbastanza stabile sulla pianura, un po’ meno soleggiato per il transito di estesa nuvolosità medio alta; maggiori addensamenti nuvolosi sui rilievi, specie dolomitici, dove sarà possibile qualche locale rovescio o temporale dalle ore centrali. Temperature minime senza sensibili variazioni, massime in lieve calo sui rilievi settentrionali, in ulteriore contenuto aumento altrove.