Il Meteo in Veneto: temperature in aumento, valori sopra la norma

“Almeno fino a sabato circolazione in prevalenza anticiclonica; le temperature sopra la norma saranno la caratteristica meteorologica saliente, specie da metà settimana in poi“: queste le previsioni meteo per il Veneto, così come riportate nel consueto bollettino diffuso da Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature rispetto a lunedì ed alla norma saranno più alte in modo leggero/moderato.

Domani su costa e zone limitrofe cielo sereno o poco nuvoloso, altrove sereno o poco nuvoloso fino al mattino mentre dal pomeriggio si alterneranno nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per piogge locali sulle zone pedemontane del Trevigiano e del Vicentino, sui monti probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge locali sulle Prealpi e sparse sulle Dolomiti; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali durante le ore pomeridiane.

Temperature: Sulla pianura fino al primo mattino avranno andamento irregolare e poi saranno in aumento, nelle valli con andamento irregolare, in alta montagna in calo; variazioni leggere/moderate rispetto a martedì. Valori notturni nella norma, valori diurni sopra la norma anche di molto.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura in prevalenza da est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord-ovest.

Mare: Calmo.

Giovedì 17 fino al mattino andando da est ad ovest cielo da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso o nuvoloso; nella seconda metà di giornata sulla pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso e su pedemontana e zone limitrofe a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso di pomeriggio, sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per piogge locali sulle zone pedemontane del Trevigiano e del Vicentino, sui monti probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge locali sulle Prealpi e sparse sulle Dolomiti; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali durante le ore pomeridiane.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a mercoledì.

Venti: In alta montagna deboli/moderati da ovest, in prossimità dei rilievi e sulla costa a regime di brezza, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Venerdì 18 alternanza di nuvole e rasserenamenti, localmente modeste piogge a tratti di pomeriggio, temperature in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno.

Sabato 19 in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con locali piogge. Temperature con andamento irregolare di notte ed in aumento di giorno.