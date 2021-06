Il Meteo in Veneto: tempo variabile fino a venerdì

“Correnti debolmente cicloniche in quota, associate ad una bassa pressione sull’Europa orientale, fino a venerdì renderanno il tempo variabile, a tratti anche instabile al pomeriggio sulle zone montane. Da sabato l’espansione di un’area anticiclonica sull’Europa centro-occidentale porterà tempo più stabile e maggiormente soleggiato. Temperature in ripresa“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti in prossimità dei rilievi. Nel pomeriggio precipitazioni, anche a carattere di rovescio o locale temporale, possibili sulle zone montane, non escluse su quelle pedemontane. Temperature diurne in aumento, anche sensibile.

Precipitazioni: In prevalenza assenti; nelle ore pomeridiane probabilità medio-bassa (25-50%) di rovesci o occasionali temporali sulle zone montane al pomeriggio.

Temperature: Minime in locale variazione, massime in aumento.

Venti: Deboli, o a tratti moderati, nord-orientali in quota e nella prima parte della giornata anche in pianura; per il resto di direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Precipitazioni: Fino a metà giornata assenti; dalle ore centrali probabilità medio-bassa (50-75%) sulle zone montane, bassa (5-25%) su quelle pedemontane e sulla pianura centro-settentrionale di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Lievi variazioni a carattere locale.

Venti: In quota moderati settentrionali; nelle valli a regime di brezza. In pianura deboli/moderati in prevalenza orientali.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 11 nuvolosità irregolare alternata a schiarite con possibili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie su zone montane e pedemontane. Temperature minime in locale variazione, massime in diminuzione.

Sabato 12 in prevalenza sereno, salvo possibile attività cumuliforme in prossimità dei rilievi. Temperature minime in locale variazione, massime in aumento.