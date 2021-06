Il Meteo in Veneto: tempo a tratti variabile/instabile fino a domani

“Correnti debolmente cicloniche in quota, associate ad una bassa pressione sull’Europa orientale, fino a venerdì renderanno il tempo a tratti variabile/instabile, in particolare sulle zone montane e pedemontane con possibili locali fenomeni anche sulla pianura più interna. Da sabato l’espansione di un’area anticiclonica sull’Europa centro-occidentale porterà tempo più stabile e maggiormente soleggiato. Temperature in ripresa fino a valori superiori alla media del periodo nella giornata di domenica. Lunedì il transito di un minimo depressionario verso i Balcani determinerà un afflusso di aria più fresca ed asciutta dai quadranti orientali con tempo che rimarrà stabile ma con temperature massime che subiranno un calo, localmente anche marcato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tendenza a ulteriore sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone montane e pedemontane e interne della pianura, a tratti anche consistente, con probabilità di precipitazioni in aumento fino a medio-alta (50-75%) specie sui settori prealpini e pedemontani, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Altrove sereno o poco nuvoloso con precipitazioni generalmente assenti o al più locali. Venti deboli dai quadranti orientali in pianura; in quota moderati settentrionali. Temperature massime stazionarie o localmente in diminuzione.

Domani da sereno o poco nuvoloso, salvo possibili maggiori addensamenti al mattino sui settori orientali, a irregolarmente nuvoloso nel corso del pomeriggio sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura; altrove in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Fino a metà mattina assenti, in seguito sulle zone dolomitiche meridionali, Prealpi e zone pedemontane probabilità in aumento di precipitazioni fino a medio-alta (50-75%) con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale; sulle Dolomiti settentrionali probabilità minore (probabilità medio-bassa 25-50%). In pianura non si esclude qualche locale fenomeno in sconfinamento (probabilità bassa 5-25%); sulla costa generalmente assenti.

Temperature: Stazionarie, salvo locale diminuzione dei valori minimi in pianura e dei valori massimi sulle Prealpi.

Venti: In quota moderati dai quadranti settentrionali; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare: Calmo o al più poco mosso.

Sabato 12 condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo modesta attività cumuliforme durante le ore centrali in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Minime stazionarie, massime in aumento.

Venti: In pianura al mattino deboli occidentali, poi variabili. Sulla costa venti a regime di brezza. In quota dai quadranti settentrionali da moderati a tesi nel corso del pomeriggio.

Mare: Calmo.

Domenica 13 in prevalenza soleggiato salvo sviluppo di possibili modesti cumuli durante le ore centrali sui rilievi, temperature in aumento con valori che si porteranno sopra le medie del periodo. Rinforzo dei venti dai quadranti orientali sulla costa fino a risultare a tratti tesi in serata.

Lunedì 14 permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo sviluppo di modesti cumuli sui rilievi durante le ore centrali. Clima ventoso per ingresso di venti dai quadranti orientali. Temperature minime in ulteriore aumento in pianura, in calo sulle zone montane; massime in generale diminuzione salvo in alta quota dove aumenteranno, localmente anche marcata. Fino al mattino in pianura venti moderati/tesi dai quadranti orientali, in successiva attenuazione.