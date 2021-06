Il Pentagono vuole utilizzare razzi privati per consegnare carichi pesanti in tutto il mondo: il nuovo programma militare Rocket Cargo

L’Air Force americana ha lanciato un nuovo programma con la Space Force per studiare l’utilizzo di veicoli spaziali commerciali per spedire rifornimenti in tutto il mondo e potrebbero cercare idee guardando al programma di atterraggio lunare della NASA. Se il progetto, chiamato Rocket Cargo, andrà come previsto, trarrebbe vantaggio da un’industria dei razzi in rapida crescita che compete per inviare satelliti nello spazio.

Anche se la ricerca delle compagnie è appena iniziata, un concetto rilasciato dallo U.S. Air Force Research Laboratory (AFRL) evoca i prototipi di Starship che sono in fase di test da parte di SpaceX, compagnia di Elon Musk, nel Texas meridionale. Negli ultimi 10 anni, stanno aumentando i nuovi attori dell’industria, come SpaceX, Relativity Space e Rocket Lab, alimentati da nuove efficienze nella produzione di razzi, nelle fasi di auto-atterraggio e dalla crescente domanda di CubeSat.

Queste “nuove opportunità” stanno “espandendo le capacità di carico e riducendo drasticamente i costi di lancio”, hanno detto in una dichiarazione congiunta Air Force e Space Force. L’intenzione è quella di esaminare come utilizzare i razzi commerciali più grandi disponibili per distribuire decine di tonnellate di rifornimenti in tutto il mondo, soprattutto nelle aree remote. “Quando sarà realizzato, Rocket Cargo cambierà radicalmente il panorama della logistica rapida, collegando il materiale ai militari in una frazione del tempo necessario oggi. Nell’evento di un conflitto o di una crisi umanitaria, Space Force sarà in grado di fornire un’opzione indipendente per raggiungere obiettivi strategici dallo spazio”, ha spiegato John “Jay” Raymond, capo delle operazioni spaziale della Space Force.

Questo progetto potrebbe essere una grande opportunità per le compagnie partecipanti. Il budget fiscale per il 2022 è di 47,9 milioni di dollari, mentre l’esercito cerca modi per mettere container cargo sui razzi che possono trasportare 30-100 tonnellate. Il vantaggio rispetto agli aerei convenzionali è la capacità di inviare rifornimenti e forse anche persone in aree remote in 90 minuti invece di ore o giorni.

Rocket Cargo vedrebbe le compagnie commerciali sviluppare i nuovi razzi, mentre l’esercito investirebbe principalmente nella scienza e nella tecnologia necessarie per adattare velocemente la capacità per le missioni del Dipartimento di Difesa. Le compagnie lavorerebbero a stretto contatto con diverse organizzazioni militari. L’AFRL guiderà lo sviluppo scientifico e tecnologico, Space Force fungerà da servizio principale e lo Space and Missile Systems Center sarà il program executive officer.

L’idea del cargo spaziale circolava dagli albori del volo spaziale ma non è mai sembrata realistica fin quando le capacità commerciali non si sono evolute: i razzi ora sono più grandi, rendendo possibile il trasporto di circa 100 tonnellate; i costi dei lanci si sono ridotti e quindi non rappresentano più una grande barriera. AFRL si concentrerà su trovare capacità commerciali per far atterrare un razzo su “un’ampia gamma di materiali e superfici non tradizionali, anche in siti remoti”. AFRL vuole che i razzi siano in grado di atterrare vicino a personale e strutture e che possano essere caricati e scaricati rapidamente. I razzi dovrebbero anche essere in grado di sganciare il carico dopo il rientro in ambienti di servizio dove non potrebbero atterrare.

Se tutto andrà come previsto, Space Force probabilmente acquisterebbe lanci cargo commerciali nello stesso modo in cui fa le sue attuali operazioni di lancio. “Se questa dimostrazione tecnologica avrà successo e mostrerà che il trasporto terrestre di merci basato su razzi è fattibile, economico e vantaggioso per il treno logistico del nostro Dipartimento della Difesa, SMC sarà responsabile della transizione di questo programma Vanguard a un programma Space Force da record. Quindi, il nostro obiettivo è quello di essere uno dei primi ad adottare questa capacità, migliorando e sfruttando rapidamente gli investimenti commerciali e i progressi che stiamo vedendo per scopi del Dipartimento della Difesa“, ha dichiarato il Generale Jason Cothern.

Anche se SpaceX è diventata la compagnia più visibile quando si tratta di lanci spaziali riutilizzabili, non è la sola presa in considerazione ma l’esercito non ha fornito altri nomi. Tra le possibilità, le compagnie che stanno cercando opportunità di sbarco sulla luna sotto il programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA. Questo potrebbe includere Astrobotic Technology, Blue Origin, Ceres Robotics, Draper, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, Lockheed Martin Space, Masten Space Systems, Moon Express, Orbit Beyond, Sierra Nevada Corporation, SpaceX e Tyvak Nano-Satellite Systems.