Caldo e incendi in Puglia: ennesimo rogo nel basso Salento, case evacuate

Nuovo incendio nel Salento: un rogo è divampato nel territorio di Casarano (Lecce), in contrada della Madonna della Campana.

Sul posto presenti vigili del fuoco, Protezione civile, carabinieri e polizia municipale.

L’incendio ha costretto all’evacuazione delle abitazioni di via Maggio, in attesa dell’intervento di un Canadair.

Al momento nell’area si registrano quasi +40°C, con vento che alimenta le fiamme e complica le operazioni di spegnimento.