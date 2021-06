Incendi Sardegna, 22 roghi nell’isola oggi: mezzi aerei in azione

Sono 22 gli incendi segnalati oggi dal Corpo forestale in Sardegna, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei. Nelle campagne di Muravera, nel Sud Sardegna, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula, le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.15.

Nelle campagne di Ussana, nel Sud Sardegna, è divampato un vasto incendio vicino alla chiesetta di Sant’Antonio da Padova. Le fiamme hanno lambito una villa e danneggiato frutteti e ulivi, per poi raggiungere un ripostiglio esterno adibito a locale barbecue, vicino alle strade statali 128 e 466. Un altro incendio si era sviluppato poco prima, sempre a Ussana, in via della Liberta’: le fiamme sono state spente prima che si propagassero a un’abitazione.

A Oniferi, nel Nuorese, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Qui le fiamme hanno percorso una superficie di circa 8.000 metri quadrati di macchia alta lentisco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in fase di bonifica.