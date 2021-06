Grosso incendio alla stazione Elephant and Castle di Londra: negozi distrutti, grandi nubi di fumo sulla città [FOTO e VIDEO]

Un grosso incendio si è sviluppato nella stazione di Elephant and Castle, importante snodo ferroviario nella parte meridionale di Londra. Grandi nubi di fumo nero si alzano sulla città (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Tre negozi sotto gli archi ferroviari si sono completamente incendiate, così come quattro auto e una cabina telefonica.

Sembra che il fuoco sia partito da alcuni garage vicino alla stazione: probabilmente in seguito a un’esplosione accidentale, forse di una bombola di gas. Diversi testimoni hanno raccontato di aver sentito il boato di uno scoppio, prima che si levassero le fiamme e il fumo.

Il primo allarme è stato lanciato verso le 13.43, ora locale. La stazione è stata chiusa e sono stati predisposti percorsi alternativi. “Abbiamo impegnato 10 autopompe e 70 pompieri e abbiamo ricevuto quasi 50 telefonate al numero di emergenza“, si legge in un tweet dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti in forze. Le autorità hanno esortato le persone a evitare l’area e a chiudere tutte le porte e finestre.

La polizia ha immediatamente escluso che “l’incidente” abbia a che fare con il terrorismo, mentre accertamenti sono in corso per risalire esattamente alla cause.