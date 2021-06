Scoppia incendio in un deposito di fuochi d’artificio: raffica di esplosioni e feriti a Mosca [VIDEO]

Un deposito che conteneva 16 tonnellate di fuochi d’artificio a Mosca ha preso fuoco, creando un’enorme nube di fumo e una raffica di esplosioni nell’area. L’incendio ha coperto almeno 150 metri quadrati e si è diffuso ad un edificio vicino. 3 Vigili del Fuoco e un dipendente del deposito sono rimasti feriti e uno dei Vigili del Fuoco è stato ricoverato.

3 elicotteri sono stati impiegati per contribuire a controllare le fiamme. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio.

Nel video seguente, le immagini dell’incendio nella capitale russa.