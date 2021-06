Tragedia sull’A1, scontro tra camion nel Piacentino: autocisterna prende fuoco, morti 2 camionisti [FOTO e VIDEO]

Tragedia questa mattina sull’A1: 2 camionisti sono morti nel tratto tra Piacenza sud e Fiorenzuola, dopo un incidente che ha coinvolto un’auto e due tir. Uno dei due mezzi, un’autocisterna che trasportava Gpl, è andata a fuoco. Al momento, fa sapere Autostrade per l’Italia, l’autostrada Milano Napoli resta chiusa nel tratto tra Piacenza sud e Fiorenzuola in entrambe le direzioni per consentire la risoluzione dell’incendio. Sul luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza del km 66, è stata realizzata un’area di sicurezza disposta dai Vigili del fuoco, per spegnere il rogo divampato dalla cisterna. Alle 12:30 si registravano 4 km di coda in direzione sud e 5 km di coda in direzione nord, all’interno del traffico bloccato; mentre sono 9 i chilometri di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Piacenza sud in direzione di Bologna e 3 i chilometri all’altezza dell’uscita di Fiorenzuola in direzione di Milano.