Indonesia: forte scossa di terremoto al largo dell’isola di Seram [DATI]

La Sala Sismica INGV-Roma ha registrato una forte scossa di terremoto, magnitudo Mwp 6.1, al largo della costa di Seram, isola dell’arcipelago delle Molucche, nel Mar di Banda, in Indonesia.

L’evento si è verificato alle 04:43:09 UTC (06:43:09 ora italiana) ad una profondità di 20 km. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.