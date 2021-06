Ingenuity esplorerà i cieli di Marte ancora per mesi, e i suoi successori stanno già iniziando a prendere forma

Il futuro dell’esplorazione aerea di Marte sembra davvero promettente.

Ingenuity, atterrato all’interno del cratere Jezero con il rover Perseverance a febbraio, ha completato 8 voli sul Pianeta Rosso, 3 in più rispetto al massimo previsto per il drone-elicottero da 1,8 kg nella missione originale di dimostrazione tecnologica, e non è ancora finita.

Le attività dell’attuale missione estesa, “continueranno per almeno un paio di mesi, con una cadenza di un paio di voli al mese,” ha spiegato Ken Farley, project scientist di Perseverance, geochimico presso il California Institute of Technology di Pasadena, durante una riunione webcast del Mars Exploration Program Analysis Group (MEPAG) della NASA.

Bilanciare le esigenze di una missione che coinvolge un elicottero e un rover contemporaneamente richiede una “danza” complicata e i prossimi voli di Ingenuity garantiranno ai membri di entrambe le squadre pratica preziosa, ha affermato Farley (Ingenuity e Perseverance sono missioni separate, ma l’elicottero si affida al rover come relè di comunicazione).

“Lungo la strada, speriamo di acquisire immagini di ricognizione di luoghi in cui non possiamo andare“, ha affermato Farley. “Stiamo anche usando l’elicottero per sviluppare reticoli nel terreno che potrebbero, in futuro, consentire ai rover di attraversare paesaggi che non possono effettivamente vedere dalle loro telecamere montate sull’albero“.

Ad oggi, la distanza più lontana che Ingenuity ha percorso in una singola sortita è di 266 metri (volo 4, il 30 aprile), ed è riuscito a rimanere in volo per un massimo di 140 secondi (volo 6, 22 maggio). Il team di Ingenuity vorrebbe infrangere entrambi questi record nei prossimi mesi.

“Siamo andati a 266 metri, stiamo cercando di allungare fino a un km, 3 minuti di volo in totale” ha detto Teddy Tzanetos, a capo delle operazioni di Ingenuity, del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, durante la riunione MEPAG. “Significherebbe davvero spingere i limiti di ciò di cui è capace il dimostratore tecnologico, in quanto velivolo“.

Il team di Ingenuity darà anche la priorità all’esplorazione delle regioni di interesse per Perseverance, come l’unità geologica sulla superficie del cratere Jezero conosciuta come Séítah, e all’estrazione delle grandi quantità di dati scientifici e ingegneristici generate da Ingenuity, ha aggiunto Tzanetos.

Il lavoro di data mining potrebbe influenzare il design dei successori di Ingenuity, che stanno già iniziando a prendere forma, almeno a livello concettuale. Ad esempio, gli ingegneri hanno iniziato a elaborare piani per un velivolo ad ala rotante molto più grande chiamato Mars Science Helicopter, ha evidenziato Tzanetos.

Il Mars Science Helicopter è un progetto congiunto che coinvolge JPL, l’Ames Research Center della NASA nella Silicon Valley e l’appaltatore AeroVironment. Il velivolo sfoggerebbe 6 rotori, pesando circa 30 kg e potrebbe essere in grado di trasportare carichi utili scientifici che pesano fino a 5 kg o giù di lì, ha detto Tzanetos (ovviamente sarebbero i pesi sulla Terra, l’elicottero sarebbe più leggero su Marte, la cui gravità è il 38% rispetto a quella del nostro pianeta).

Il Mars Science Helicopter sarebbe in grado di volare per 10 km in una singola sortita, ha spiegato Tzanetos. Un drone del genere sarebbe in grado di esplorare “luoghi a cui i rover non possono accedere, come pareti rocciose o terreni difficili da attraversare o persino nelle caverne“, ha affermato l’esperto.

Il Mars Science Helicopter è solo un concetto al momento, non una missione a tutti gli effetti, ma grazie al lavoro in corso di Ingenuity, l’elicottero potrebbe trovare la sua strada verso il Pianeta Rosso, forse in un futuro non troppo lontano.