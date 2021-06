Israele, vasti incendi divampano alle porte di Gerusalemme: case minacciate, evacuazioni e traffico bloccato [FOTO e VIDEO]

Due vasti incendi stanno divampando in queste ore alle porte di Gerusalemme: decine di squadre di vigili del fuoco tentano di contenere l’avanzata delle fiamme, assistiti da canadair ed elicotteri.

Nel kibbutz Maale’ ha-Hamisha, a pochi km da Gerusalemme, un rogo ha lambito le case, costringendo all’evacuazione degli abitanti. Emergenza anche nella zona di Neve’ Ilan, dove si trovano importanti studi televisivi. Bloccato il traffico automobilistico nelle principali arterie.

Tutti i vigili del fuoco nel distretto di Gerusalemme sono stati richiamati in servizio. Al momento non risultano vittime.