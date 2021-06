Una staffetta record le ha salvato la vita: la bimba morsa da una vipera ringrazia i poliziotti con un VIDEO dolcissimo

“Il tuo sorriso è per noi il regalo più bello. Lei è la bimba morsa da una vipera. Per far arrivare in tempi record il siero salvavita i poliziotti del commissariato di Polistena (Reggio Calabria) si sono coordinati in una staffetta con la Polizia Stradale“: con queste parole la Polizia ha pubblicato su Twitter un dolcissimo video in cui la bimba ringrazia i poliziotti, che la scorsa settimana si sono adoperati per permettere l’arrivo del farmaco – da Matera all’Ospedale Civile “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena – nel più breve tempo possibile e salvare la piccola.