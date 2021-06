La California stretta nella morsa della siccità: la cruda realtà vista dallo Spazio [FOTO]

Anche se non si possono mai trarre conclusioni sulle tendenze o sugli effetti del cambiamento climatico confrontando situazioni e/o immagini tra un anno e l’altro, queste 2 immagini, a un solo anno di distanza, offrono sicuramente una visione scioccante dell’inesorabile emergenza siccità che sta attanagliando la California.

La California non è nuova al caldo e alla carenza d’acqua, ma vaste aree degli Stati Uniti occidentali stanno ormai vivendo condizioni di aridità estrema, come non si vedevano dal 1977.

Le 2 immagini a corredo dell’articolo sono state catturate dalla missione Copernicus Sentinel-2: quella in alto risale al 12 giugno 2021, mentre quella a destra al 22 giugno 2020.

La differenza è evidente, non solo la Angeles National Forest è marrone, e ad alto rischio di incendio, rispetto al verde lussureggiante dell’anno precedente, ma l’acqua nelle riserve è gravemente esaurita. In effetti, gli invasi sono circa il 50% più bassi di quanto dovrebbero essere in questo periodo dell’anno e la riserva di San Gabriel è quasi all’asciutto.

E’ stato riportato che la California ha registrato il febbraio più arido degli ultimi 150 anni e il 95% dello Stato è ora vittima di una grave siccità, che, purtroppo, può essere solo una brutta notizia per il resto dell’estate.