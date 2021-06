Video, foto e audio dal Pianeta Rosso: la Cina pubblica le immagini del suo rover Zhurong e della superficie di Marte

La Cina ha pubblicato i filmati della fase di atterraggio del suo rover Zhurong su Marte, video e suoni del veicolo che si sposta sul Pianeta Rosso (in coda all’articolo).

Il filmato relativo alla delicatissima fase di ingresso, discesa e atterraggio mostra il dispiegamento di un paracadute supersonico, la separazione del guscio posteriore, seguita da una discesa motorizzata, una fase di volo stazionario e infine l’atterraggio.

La China National Space Administration (CNSA) ha pubblicato il filmato in un aggiornamento della missione Zhurong, incluso il video della discesa del rover dalla sua piattaforma di atterraggio, con tanto di suoni prodotti dall’uscita del veicolo.

I suoni sono stati generati dall’interazione metallo su metallo di un sistema pignone e cremagliera e sono registrati dalla stazione climatica di Zhurong, il cui compito è catturare i suoni dei venti marziani.

“Con i file che abbiamo rilasciato questa volta, compresi i suoni registrati quando il nostro rover su Marte ha lasciato il lander, siamo in grado di condurre un’analisi approfondita dell’ambiente e delle condizioni di Marte, ad esempio la densità dell’atmosfera,” ha spiegato Liu Jizhong, vice comandante del primo programma di esplorazione di Marte della Cina.

Il rover da 240 kg è atterrato nell’area di Utopia Planitia il 14 maggio. Il dispiegamento è avvenuto il 21 maggio, dopo una serie di controlli e analisi dell’ambiente, durata circa una settimana.

Da allora, il veicolo a 6 ruote a energia solare ha percorso 236 metri sulla superficie marziana. Una foto non datata mostra Zhurong e le tracce che riconducono alla piattaforma di atterraggio, insieme a caratteristiche della superficie e dell’orizzonte.

Zhurong aveva precedentemente lasciato cadere una telecamera Wi-Fi remota quando era ancora vicino alla piattaforma di atterraggio. Il rover è poi tornato a posare per un selfie congiunto con il lander. Il nuovo aggiornamento della CNSA questa volta ha fornito un filmato di Zhurong mentre ritorna verso piattaforma di atterraggio e per poi svoltare.

Rispetto ai rover lunari cinesi, “Zhurong è più indipendente nella sua guida su Marte. Può giudicare da solo se c’è un percorso da seguire davanti a sé in base alla propria analisi dell’immagine. Emette un giudizio su ogni metro di guida e si sposta verso l’obiettivo fissato dal suolo“, ha dichiarato a CCTV Jia Yang, vice capo progettista della sonda Tianwen-1 Mars.

Cos’è la missione Tianwen-1

Il rover fa parte della missione Tianwen-1, la prima missione interplanetaria indipendente della Cina: composto da un orbiter, un lander e un rover, Tianwen-1 è stato lanciato nel luglio 2020, ed è entrato nell’orbita di Marte il 10 febbraio.

Zhurong è dotato 6 sei payload scientifici, tra cui uno strumento di spettroscopia per l’analisi di elementi e minerali di superficie, imager panoramici e multispettrali, una stazione climatica, un magnetometro e un radar in grado di penetrare nel terreno.

Lo scopo è restituire dati su potenziali depositi di acqua-ghiaccio, meteo, topografia e geologia, integrando la scienza condotta dalle missioni di altre agenzie spaziali.

L’orbiter Tianwen-1 è attualmente in un’orbita di 8,2 ore, ed effettua un passaggio su Utopia Planitia una volta per sol, per svolgere un ruolo di trasmissione dati. Zhurong ha una missione primaria e una durata di progettazione di 90 sol (92 giorni terrestri). Al momento non è noto se la missione di Zhurong verrà estesa oltre.

Tianwen-1 trasporta 7 carichi utili scientifici: dovrebbe passare alla sua orbita scientifica dedicata con un periodo di 7,8 ore dopo aver supportato Zhurong.

La missione Tianwen-1 si basa su tecnologie e capacità sviluppate attraverso orbiter, lander e rover del programma lunare Chang’e, ed anche sull’esperienza di schermatura e paracadutistica di volo spaziale umano di Shenzhou.