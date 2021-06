La missione Copernicus Sentinel-1 ci porta sul lago Mar Chiquita, un lago salato endoreico in Argentina

Il lago Mar Chiquita, lungo circa 70 km e largo 24 km, è alimentato principalmente dai fiumi Primero e Segundo da sud-ovest e dal fiume Dulce da nord. Sebbene questi fiumi si riversino nel lago, non esiste un deflusso naturale dell’acqua, di conseguenza il lago perde acqua unicamente per evaporazione, motivo per cui il Mar Chiquita viene descritto come un lago endoreico. La superficie del lago, come pure la sua salinità, varia considerevolmente (tra i 2.000 e i 6.000 kmq), anche se sta lentamente diminuendo per dimensione a causa dell’evaporazione.

Nel lago si trovano si trovano diverse piccole isole, la più importante delle quali è El Médano. Sulla sponda settentrionale del lago si possono osservare vaste distese di paludi saline. Il lago è stato designato Sito Ramsar di importanza internazionale ed è considerato una delle più importanti zone umide dell’Argentina grazie alla sua ricca biodiversità. Oltre 25 specie di pesci si riproducono nel lago Mar Chiquita, con la pesca e l’allevamento come principali forme di utilizzo del suolo.

I colori dell’immagine di questa settimana derivano dalla combinazione di due polarizzazioni della missione radar Sentinel-1, che sono state trasformate in una singola immagine.

Dal momento che le immagini radar forniscono dati in un modo diverso rispetto a una normale fotocamera ottica, le immagini quando vengono ricevute sono generalmente in bianco e nero. Utilizzando una tecnologia che allinea i fasci radar inviati e ricevuti dallo strumento in un’unico orientamento – verticale oppure orizzontale – i dati risultanti possono essere elaborati in una modalità che produce immagini colorate, come quella qui presentata. Questa tecnica consente agli scienziati di analizzare meglio le caratteristiche della superficie della Terra.

Le sfumature di blu nell’immagine ci mostrano dove le differenze tra le due polarizzazioni sono maggiori, ad esempio le paludi saline nella parte settentrionale del lago, mentre colture e campi agricoli nelle aree circostanti appaiono di colore giallo, indicando minori differenze tra le polarizzazioni. I campi, come quelli visibili nell’angolo in basso a sinistra dell’immagine, appaiono blu probabilmente per il maggior grado di umidità. Diversi villaggi, inclusi quelli di San Francisco e Rafaela, sono riconoscibili in bianco in basso a destra nell’immagine.

Questa immagine, acquisita il 17 novembre 2020, fa parte del programma video Earth From Space.

