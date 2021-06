La Pizza Berlusconi, il piatto forte finlandese con un ingrediente che lascia sbalorditi: hanno battuto persino l’Italia

Nel 2005, l’ex Presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi dichiarò che i finlandesi mangiavano solo “renne marinate“. Ha anche descritto la dieta finlandese come qualcosa che ha “sopportato” durante una visita nella nazione nordica. I finlandesi, per tutta risposta al passo falso diplomatico, hanno creato un piatto di ispirazione italiana in omaggio proprio a Berlusconi. E cosa c’è di più italiano della pizza? Si chiama “Pizza Berlusconi” ed è stata ideata da Kotipizza, con sede a Vaasa, in Finlandia.

Originariamente il piatto presentava una crosta di segale ricoperta di renna affumicata, formaggio, cipolla rossa e finferli. Tre anni dopo che il politico ha calunniato pubblicamente il patrimonio culinario finlandese, Kotipizza ha vinto un concorso internazionale di pizza tenutosi a New York City. Con Pizza Berlusconi i finlandesi hanno addirittura battuto l’Italia.

Il ristorante ha reso la pizza vincente un cavallo di battaglia del menu. Quando l’ambasciata italiana ha insistito che il titolo fosse rimosso con la motivazione che Kotipizza stava facendo pubblicità usando il nome del loro primo ministro, l’amministratore delegato ha suggerito a Berlusconi di venire in Finlandia e discuterne con loro. Non l’ha mai fatto. Kotipizza distribuisce Pizza Berlusconi nelle sue centinaia di sedi. A causa dell’ampiezza della distribuzione e della limitata disponibilità di carne di renna, la ricetta è leggermente cambiata. Include meno carne di renna e, secondo alcuni appassionati, un tipo di formaggio di qualità inferiore.