La Terra è troppo complicata per essere capita da un solo gruppo di persone: la Scienza tra santi e peccatori

LIBRO SECONDO

SANTI e PECCATORI

PARTE SETTIMA: Rocce e Ruoli

In una sezione molto lunga, che si trova oltre la metà del libro e che termina con un fisico che parla all’Universo, al Lettore viene presentata una gran quantità di parole, persone e digressioni. Non si parla di chimica in questa parte. Il concetto di mantello primordiale è portato di nuovo alla ribalta. Il motivo per il quale i geochimici sarebbero tristi se non ci fosse il mantello primordiale.

Rocce e Loro Nomi

“Qual è l’utilità che abbiano dei nomi”, disse la

Zanzara. “Nessuna utilità per loro,” disse Alice, “ma è

utile per le

persone che danno loro i nomi, suppongo …”

Attraverso lo Specchio

La Terra è fatta di rocce. Non si può credere a questo se, come Dorothy, si vive in Kansas. In realtà i dipartimenti di geologia in Kansas e Indiana, per far vedere una roccia ai loro studenti, li mandano in Wyoming. Se si vuol conoscere la Terra, bisogna conoscere le rocce. Alcuni geofisici e geochimici la pensan diversamente, ma è un dato di fatto. In Kansas la Terra è terra, polvere. In Kansas i tornado gettano all’aria camioncini, polvere, case, Dorothy e Streghe Malvagie, non rocce. In Kansas il fango giunse dal Canada durante l’era glaciale e un po’ di polveri, provenienti da vulcani situati in California e Wyoming, vi sono state trasportate dai venti.

Dio creò Adamo e lo incaricò di dare il nome a tutti gli animali, conferendogli così il dominio su tutti gli animali della terra e dell’aria. Quando una nuova scienza è nella sua infanzia, il lavoro principale è la classificazione e la denominazione. I fisici credono di aver superato questa fase e considerano geologi e botanici ‘collezionisti di francobolli’. I fisici delle particelle, al contrario, stanno facendo scienza fondamentale, a loro avviso, quando classificano lo zoo di particelle: muoni, gluoni, quark, fotoni, mesoni, bosoni, fermioni… La tavola periodica è probabilmente la classificazione definitiva e ha segnato il passaggio dall’alchimia a alla chimica. Dimitri Mendeleev inventò la tavola periodica degli elementi nel 1869, circa 100 anni dopo che Lavoisier (1743-1794) aveva dato il via alla chimica moderna, dopo aver introdotto il concetto di “elemento”. I chimici sono liberi di fare altre cose, ora che la classificazione è completa. Nel sistema periodico è persino nota la posizione dei nuovi elementi, che è compito dei fisici scoprire; i nuovi elementi hanno già un posto riservato.

I geologi assegnano i nomi alle rocce ed ai minerali ispirandosi a nomi di città, di contee, di loro amici, gettando discredito sulle teorie della loro origine o composizione. Non esiste un sistema. E’ necessario imparare a memoria migliaia di nomi e centinaia di aggettivi qualificativi. Vi è un gruppo internazionale che deve certificare il nome di ogni nuovo minerale(2).

Lavoisier, citando il filosofo abate de Condillac, osservò, “l’arte di ragionare non è altro che una lingua ben organizzata… siccome le idee vengono presentate e comunicate per mezzo di parole, ne consegue necessariamente che non possiamo migliorare il linguaggio di nessuna scienza, né, d’altra parte, possiamo migliorare una scienza senza migliorare il linguaggio o la nomenclatura che le appartiene.”

Lavoisier, per esempio, ha sostituito il concetto sfocato di “aria deflogistizzata” con “ossigeno”; piuttosto che caricare “il misterioso flogisto con un catalogo sempre più elaborato di proprietà uniche … cerca una soluzione semplice.”

I nomi delle rocce tipiche del mantello sono dunite, harzburgite e lherzolite. Questi nomi derivano da quelli di montagne in Nuova Zelanda, Germania e Francia, dove sono state trovate. Di solito, queste rocce stanno nel mantello; infatti queste particolari rocce sono in superficie e nel mantello superficiale perché sono relativamente leggere. La crosta e l’acqua sono in superficie per lo stesso motivo. Le rocce che sono accessibili a noi sono scorie leggere di mantello, risultato della fusione e differenziazione. La Terra più profonda è più densa e non può mai tornare in superficie.

Eclogite significa “assemblaggio esotico” ed ha la stessa radice di ecclesiastico. Si tratta di una roccia spettacolare, composta di granato rosso e pirosseno verde. La peridotite è una roccia verde che proviene dal mantello, ma nessuno sa da dove derivi il nome. Si compone di peridoto, un minerale semiprezioso verde, ma nessuno sa da dove sia derivato quel nome. Il peridoto è chiamato anche ‘olivina’, perché ha il colore simile a quello di un’oliva; l’olivina è verde oliva. Un sacco di nomi delle rocce terminano in “ite”, “tite” o “site”. Anche se nessuno ha mai visto il mantello inferiore, si sa che è fatto di perovskite. I geochimici sanno che è primordiale. Alcuni petrologi sono sicuri di sapere di che materiale è fatto il mantello superiore; noi possiamo chiamarlo dogmatite.

L’eclogite è più densa rispetto alle altre rocce, perché il granato è un materiale denso. Una volta riscaldata, diventa basalto più leggero, quindi magma più leggero. Quando è calda, risale; quando è fredda, affonda. Arthur Holmes propose l’esistenza, nell’interno della Terra, di un motore a eclogite. Basalto, magma ed eclogite sono andati su e giù, a seconda della temperatura, ma la convezione risultante era più efficiente della normale convezione termica, perché l’eclogite è molto più densa del basalto freddo e il magma è molto più leggero del basalto caldo. Inoltre una piccola variazione di temperatura può causare un grande cambiamento nella densità. L’eclogite fredda può affondare nel mantello fino a 500 chilometri, forse anche il doppio.

I petrologi studiano ed assegnano il nome alle rocce. Sarebbero buoni arredatori, perché parlano di colore, trama, tessuto, splendore, pieghe, gusto … A temperatura molto alta le rocce fluiscono come la marmellata, anche se, quando vengono scosse, traballano come gelatina. Fondono anche. Questo è tutto quello che bisogna sapere sulle rocce.

Anime – Peccatori & Santi

Nella Divina Commedia ognuno ha il suo posto. Gli Ignavi sono nel Vestibolo e i Virtuosi Non Battezzati sono nel Limbo, ma il resto dell’umanità è distribuita nei Cerchi dell’Inferno, nelle Cornici del Purgatorio e nelle Sfere del Paradiso. La Fraudolenza è un peccato più grave della Violenza o dell’Incontinenza ed è quindi più vicina al centro dell’Inferno. Le cornici del Purgatorio corrispondono ai sette peccati capitali. Man mano che i pellegrini salgono, si purificano dal peccato e, quando ci riescono, entrano in Paradiso.

E’ comunque una cosa comprensibile che gli scienziati di livello

particolarmente elevato, per esempio i fisici teorici, possano di

volta in volta esprimere tranquillamente pareri autorevoli sulla

condotta della ricerca scientifica, mentre il resto di noi ascolta in

rispettoso silenzio.

P. Medawar

Pluto’s Republic

La Terra è troppo complicata per essere capita da una sola persona o da un solo gruppo di persone. Almeno questa è la posizione del National Science Foundation (NSF) Direzione del Consorzio delle Science. La Terra può essere compresa solo da comitati di specialisti che lavorano in felice armonia.

E’ bene conoscere gli scienziati della Terra prima di procedere. C’è una gerarchia nella scienza, così come c’è in altre società di animali e uomini. I membri attivi dei dipartimenti di scienze della Terra, del mondo accademico e del governo, nonché i gruppi di consulenti governativi rappresentano uno zoo diversificato. Si va dai geomorfologi, che studiano una scienza simile alla dermatologia, ai geofisici teorici ed agli scienziati planetari. Talvolta un fisico teorico fuori dal branco, come Lord Kelvin o Sir Harold Jeffreys, esprime sommessamente un parere sulla Terra.

Ci vogliono anni per imparare come diventare scienziato della Terra di un certo tipo. I vari specialisti hanno difficoltà a capire altri specialisti e alcuni non se ne preoccupano nemmeno. I congressi scientifici spesso si basano più sul parlare che sull’ascoltare. Nel suo libro L’Origine di Continenti e Oceani Alfred Wegener citò una affermazione del paleontologo Von Ibering “Non sta a me preoccuparmi dei processi geofisici.” Wegener disse inoltre “Una volta io stesso, relativamente alla teoria della deriva, in un momento di debolezza ho scritto: ‘Per tutto questo credo che la risoluzione finale del problema può venire solo dalla geofisica, poiché solo quel ramo della scienza fornisce metodi sufficientemente precisi’.” Continuò poi esprimendo l’opinione secondo cui ogni scienziato ritiene il proprio campo quello più competente o addirittura l’unico competente, per risolvere la questione, mentre invece sostneva che, al fine di arrivare alla ‘verità’, fosse necessario combinare le informazioni fornite da tutte le scienze della Terra. Oggi ci sono pochi Scienziati della Terra. Ci sono geologi, geochimici, geodinamici, geofisici, sismologi … e ognuno parla del suo pianeta. La maggior parte degli Scienziati della Terra studia l’ambiente, non il Pianeta.

Cominciamo con i Geochimici, dal momento che sono i discendenti diretti degli Alchimisti e ci hanno iniziato alla ricerca del segreto dell’universo – la pietra filosofale. Ma non trascureremo i Geofisici di Alfred Wegener. Si rammenta al Lettore che gli Alchimisti sono Falsari di I Classe e sono collocati nel Cerchio Ottavo.

Geoalchimia

E’ meglio trastullarsi in misteri di espressione o in espressioni di

mistero?

The Alchymist’s Journal

Gli Alchimisti sono collocati con altri Falsari nel Cerchio VIII dell’Inferno. L’amico di Dante, Capocchio, fu bruciato sul rogo a Siena nel 1293 perché praticava l’alchimia. Uno degli obiettivi dell’alchimia di Roger Bacon era quello di scovare la chiave nascosta necessaria per la comprensione dell’universo.

L’obiettivo della trasformazione degli elementi è stato raggiunto dalla moderna fisica nucleare e dalla natura. Il decadimento radioattivo, alchimia nucleare naturale, mantiene caldo e dinamico l’interno del nostro pianeta.

Nessuno realmente conosce le radici dell’alchimia. L’opinione più comune è che abbia avuto origine già nel 2500 a.C. in Egitto, a quell’epoca chiamato “Kehm”, perché il suo terreno era scuro (Kehm significa nero). Un’altra leggenda narra che l’alchimia fu portata in Egitto dai sopravvissuti di Atlantide, il continente sommerso. Alcuni attribuiscono l’origine della parola alchimia alla parola ebraica Chamaman, che significa mistero sacro, che non deve essere rivelato all’intero popolo, ma che deve essere gestito dal clero come un segreto religioso. I lettori delle moderne pubblicazioni scientifiche di geochimica ravviseranno queste radici.

L’Alchimia era basata su concetti spirituali e filosofici che precedettero il Cristianesimo e risultavano quindi “pagani” agli occhi della chiesa medievale. Questo fatto, per gli alchimisti del Medioevo, era motivo sufficiente per nascondere il proprio lavoro sulla metallurgia, al fine di evitare di essere perseguitati come eretici. Gli alchimisti erano Prestigiatori; la trasmutazione era il loro Cavallo di Troia. In termini filosofici si sforzarono di trasformare il metallo di base, l’ignoranza, nell’oro della saggezza. Newton fu un pio alchimista, che credeva nei miti e nella Profezia ed era anche un fisico. Era un prestigiatore in incognito!

Come strategia per trasmettere la conoscenza, era pratica comune tra gli alchimisti intrecciare leggenda, Storia e segreti alchemici e pubblicare questi racconti allegorici, spesso sotto pseudonimo o nom de plume. Gli pseudonimi erano spesso utilizzati da persone di spicco, al fine di evitare il ridicolo o qualcosa di peggio. Alcuni geochimici moderni hanno cambiato i loro nomi. Un geochimico, immediatamente dopo aver assunto una nuova identità, ha iniziato a criticare pubblicazioni scientifiche scritte sotto il suo vecchio nome. E’ stata un’azione ignominiosa, ma lui è diventato famoso.

Il mantello primordiale è essenziale nella ricerca della pietra filosofale della geochimica moderna. Continua la ricerca della irraggiungibile prima facies.

Uno dei primi compiti sperimentali di un alchimista è la lique factio, cioè la trasformazione in liquido, al fine di disfare la materia prima, che spesso si è solidificata in modo sbagliato e, pertanto, non può essere utilizzata per creare la pietra filosofale. Ciò si traduce in liquefactio in lacrime e disperazione della personalità dell’alchimista. L’alchimista è triste e ha pensieri malinconici; si trova nello stato di afflictio animae, momento in cui il contenuto creativo dell’inconscio può emergere. ‘La fusione’ ha molto in comune con ‘il pianto’. Alice è quasi annegata nelle sue stesse lacrime e Dorothy accidentalmente ha sciolto la Perfida Strega dell’Ovest (con una secchiata d’acqua).

L’alchimia è un’arte antica, ma la storia della sperimentazione chimica controllata può essere fatta risalire al filosofo e alchimista medievale Roger Bacon. La trasmutazione degli elementi è competenza dei fisici, che impareremo a conoscere a tempo debito.

La Teoria della Relatività di Einstein è spesso chiamata ‘equazione di Dio’. Fra tutte quelle che abbiamo, questa è la teoria più vicina ad una teoria dell’Universo, la pietra filosofale. ‘Einstein’, naturalmente, significa ‘Una pietra’. Pietro, l’Apostolo, significa la stessa cosa. La petrologia è la scienza delle rocce.

Geochimici

Dalla Scozia alla sudicia Inghilterra …, dalla fangosa Palestina alla Germania, gli pseudo-alchimisti litigano …

Evan S. Connell

The Alchymist’s Journal

I geochimici, di mestiere, usano l’olfatto. Come il naso è il rivelatore più sensibile che abbiamo, in comune con i cani ed i maiali, così gli spettrometri di massa possono annusare anche pochi atomi presenti in una roccia. I geochimici sono anche responsabili del Tempo Geologico, le età delle rocce. Sanno tutto sui loro campioni, anche da quale parte della superficie della Terra essi provengano. Ignorano invece da quale parte dell’interno della Terra provengano tali campioni.

La geochimica ha radici diverse rispetto alle altre branche della geologia. Tutti i grandi geochimici sono superbi sperimentali. La geochimica è una scienza sperimentale e la strumentazione è costosa. Un piccolo gruppo di operatori che utilizza perfezionati spettrometri di massa può mantenere la corporazione pura, negando a dei nuovi arrivati i fondi necessari per competere. Essi inoltre fanno incetta e razionano i campioni (rocce lunari, meteoriti, campioni di Marte, “essenza primordiale”, standards, dragaggi di profondità). Moltissimi geochimici si dichiarano eredi di Linus Pauling e Harold Urey o Merlino e il Premio Nobel è sempre nella loro mente. Conoscono i loro strumenti, ma non sempre conoscono la Terra. Alcuni dei modelli geochimici prodotti dalla fertile immaginazione dei geochimici (più che dalle rocce) hanno particolarità proprie di Alice nel Paese delle Meraviglie. Parole come primordiale, paradosso, anomalia, cosmico, inequivocabile, iniziale … infiorano la loro conversazione.

‘Isotopo’ significa ‘stesso luogo’. Un elemento è definito dal numero dei suoi protoni ovvero dal suo numero atomico. Se, spingendo più neutroni nel nucleo, il peso atomico cambia, allora abbiamo lo stesso elemento, ma un isotopo diverso. Nella tavola periodica tutti gli isotopi di un dato elemento sono contenuti nella stessa piccola casella. Lo Xeno, per esempio, ha circa 30 isotopi. Quella casella è affollata.

I geochimici degli isotopi non sono né chimici né geologi. Scrivono usando anagrammi e un cifrario, sono i discendenti degli alchimisti medievali che hanno cercato la pietra filosofale. Secondo il Libro dei Segreti, se un piccolo pezzo di pietra filosofale è posto sulla superficie dell’acqua, avviene in miniatura l’intero processo della creazione e quindi può essere percepita l’intera Storia dell’Universo. Coloro che effettivamente riescono a creare la pietra filosofale, restano nascosti dal resto del mondo, perché, appena vengono illuminati dai loro risultati, scompaiono di fatto dalla normale vista umana. Sono membri di una sorta di gruppo di santi, che rimangono in contatto tra loro, ma non con chiunque altro al mondo. A nessuno di loro è permesso rivelare il segreto del loro successo o mettere per iscritto i loro veri segreti.

I geochimici contano gli atomi e possono scrutare le origini del tempo. William Blake prefigurò le loro abilità.

“Vedere un Mondo in un Granello di Sabbia …

E l’Eternità in un’ora.”

Terra primordiale

Dante ricorda di aver letto sulla porta dell’Inferno “dinanzi a me non fuor cose create se non etterne, ed io etterna duro”, poco prima di notare l’incisione immortale:

“Lasciate ogni speranza o voi che entrate.”

La Materia Prima comprende gli elementi che il tempo non può consumare perché “essi dureranno per sempre.”

La fede nella Permanenza e nel Primordiale può essere fatta risalire alle prime credenze religiose. Alla Chiesa non piaceva la possibilità della trasmutazione degli elementi – alchimia – o delle specie – evoluzione. Tuttavia i Giardini dell’Eden, il Paradiso e le montagne possono scomparire o sciogliersi a causa dei peccati dell’uomo oppure del diluvio universale di Noè. Dio può cambiare il paesaggio con i terremoti ogni volta che è infastidito. Ma, se l’uomo è buono (ma questo non è sufficiente, come Giobbe ha sperimentato), Dio potrebbe non interferire e quindi non cambia niente. Aristotele pensava che fosse necessario applicare una forza costante per mantenere costante il movimento. La fisica ha dimostrato che, in assenza di altre forze, la spinta iniziale era sufficiente. I pianeti continueranno ad orbitare e la Terra continuerà a ruotare, se non succede qualcosa. Questo è il motivo per cui la Chiesa non ha gradito Galileo. Non solo la Terra non è il centro dell’Universo, ma l’orologio dell’Universo continua a ticchettare senza l’intervento di Dio. Quindi la permanenza è una parte sia del dogma delle Scritture che della fisica ed è al centro del Modello Standard. Ma ci sono altre forze e le cose si consumano e scompaiono oppure si trasformano in altri stati. E ci sono i cicli. Ma trovare le prove per il Primordiale rimane sempre una profonda motivazione.

Nel 1976 D.J. DePaolo e G.J. Wasserburg pubblicarono una serie di documenti in cui pareva deciso che la Terra fosse, in gran parte, un pianeta indifferenziato con caratteristiche chimiche identiche a quelle delle meteoriti più primitive del sistema solare. Essi conclusero che solo una piccola parte di alcuni elementi chiave era nella crosta e che la maggior parte del mantello era quindi materiale indifferenziato primario, residuo della formazione della Terra. La prova, però, quasi subito cominciò a svanire. Fu un caso di notevole sfortuna che le rocce che avevano scelto non fossero rappresentative del mantello e che, in studi successivi, il valore scelto per le caratteristiche chimiche (abbondanze) delle meteoriti primitive si sia allontanato dal valore che avevano adottato come rappresentativo. Le loro stime delle abbondanze nella crosta erano molto diverse da altre e più recenti stime, inoltre altri elementi e isotopi non hanno suffragato quanto da loro scritto. Apparve chiaro che la maggior parte del mantello avrebbe dovuto essere privato di elementi chiave per poter dare origine alla crosta e al serbatoio di basalto medioceanico, non lasciando spazio ad un mantello primitivo. Inoltre gli elementi che hanno scelto di analizzare si inserivano facilmente nei magmi e sarebbero stati quindi presenti nello stesso rapporto sia nella roccia fusa che nella roccia originale. Il metodo utilizzato non poteva distinguere la roccia primordiale dalla roccia differenziata e fusa in lungo e in largo. In conclusione, il riciclaggio può far sembrare che parti del mantello abbiano composizioni primitive. Richard Armstrong ha dimostrato che la formazione della crosta non è stata un processo a senso unico, con la crosta che esce dal mantello e cresce lentamente nel tempo, come era stato ipotizzato. La crosta viene erosa e viene restituita al mantello – riciclaggio – e poi diventa di nuovo crosta. Questo ha distrutto le ipotesi di DePaolo e Wasserburg.

Talvolta la maggior parte delle nuove idee viene presa a pugni ma questa sembra detenere una sorta di record nell’aver avuto le proprie fondamenta spazzate via in pochi anni.

Tuttavia l’idea era ormai saldamente nelle menti dei geologi. L’idea del mantello primordiale nacque e continua a vivere. E’ come gli alieni di Roswell, New Mexico. Quanto più le prove si accumulano contro l’idea, più i veri credenti credono in essa. Certe storie assumono una vita propria. Crescono più forti con la ripetizione e la confutazione.

Geofisici

… La risoluzione finale del problema può venire solo dalla

geofisica …

Alfred Wegener

I veri fisici guardano dall’alto in basso i fisici con trattino: astro fisici, micro-fisici, bio-fisici. La maggior parte di questi, quindi, diventa senza trattino. I geofisici non sono né geologi né fisici. Quelli che conoscono la fisica si chiamano qualcos’altro; fisici dei minerali, fisici atmosferici … che è peggio che essere con trattino.

Ci sono così tante micronicchie e cubicoli nelle Scienze della Terra di oggi, che anche gli addetti ai lavori non sono sicuri di come chiamare se stessi. Ecco alcune regole. Se per te è importante che la Terra sia rotonda, tu sei un geofisico; se la Terra può essere anche piatta, allora sei un geologo. Questa è una discriminante migliore dell’aritmetica, che di solito separava i due. Se pensi alla Terra come ad un trampolino di lancio, sei NASA … o un fisico planetario.

Se ti preoccupi troppo della forma della Terra, sei un geodeta.

Questa è forse la più antica geo-scienza: la geofrenologia. Gli antichi Greci scendevano nei pozzi per misurare le dimensioni della Terra.

Se i tuoi modelli scoppiano o saltano, sei un tettonofisico. Studi il

guscio.

Se i tuoi modelli fanno tónfete, sei un geodinamico o un

fluidodinamico.

Se riesci a vedere il mondo in un granello di sabbia, sei un

geochimico o un poeta.

Ironia della sorte, le discipline, in cui gli scienziati e NSF si suddividono, sono arbitrarie. Il lavoro emozionante viene fatto altrove, ai confini, ma alla NSF affermano “questo tipo di lavoro non può essere finanziato, deve essere ignorato.” Quando interdisciplinare comincia a diventare la parola chiave, sappiamo che abbiamo bisogno di spostare i confini. Abbiamo bisogno di illusionisti, quelli che attraversano e cancellano i confini. Eppure qualcuno cercherà di suddividere ulteriormente. Gli ‘aggregatori’ e i ‘disaggregatori’ avranno sempre scopi contrastanti.

Nelle attività di governo, Interdisciplinare e Scienza Grande significa un consorzio di specialisti con vedute ristrette. In generale, tali specialisti non possono capirsi tra loro.

Gli specialisti possono essere paragonati a nani, sulle spalle di giganti o di altri nani, che guardano attraverso i telescopi. Possono vedere lontano, ma solo nella direzione in cui guardano. Gli ammiragli con binocoli mobili possono sconfiggere i pirati muniti di telescopi, anche quelli che stanno in alto, su nidi di corvi o in piedi sui giganti!

Tutti noi scaviamo i nostri piccoli buchi

sempre più in profondità; quando infine

ci alziamo, non possiamo vedere

nulla intorno a noi.

Sismologi (Teorici)

… E’ una lotta costante fare in modo che la teoria non guidi la

scienza nel modo che è più vantaggioso per le proprie ipotesi.

Craig H. Moore

Non dobbiamo chiedere alla natura di adattarsi a tutto ciò che

potrebbe sembrare a noi ordine e la disposizione migliore.

Galileo Galilei

I sismologi teorici sono matematici. Questa scienza è logica deduttiva all’estremo. Se i sismologi teorici seguono con attenzione le regole, non possono sbagliare.

D’altra parte la geologia è una scienza induttiva ed intuitiva. Nulla è certo. Le conclusioni sono simili ai processi con giuria – il ragionevole dubbio è sempre presente. E’ stato detto che un geologo scrive come una persona che ha superato dubbi molto severi.

I matematici e i teorici sono al limite estremo della scienza, in particolare della geologia. Jonathan Swift ci ha raccontato dei Laputiani che pensano così astrattamente da aver perso il buon senso. Essi sono così assorbiti nelle loro astrazioni, che servono cibo in forme geometriche. Tutto è relegato al pensiero astratto e il risultato è illusione di massa e caos. I Laputiani non producono nulla di utile; i loro vestiti non sono di misura e le loro case non sono costruite correttamente. Queste persone pensano, ma solo per amore astratto del pensiero; non considerano le conclusioni. Alcuni teorici sono così.

Procusteano ora significa produrre conformità con mezzi arbitrari. Questo termine può essere applicato ad alcuni revisori e ad alcuni curatori editoriali … e agli scienziati ordinari all’interno di un paradigma … le dogmatiti.

Alcuni teorici o specialisti spingono e fanno pressione sulla Terra, per farla stare all’interno della loro teoria o tecnica, del loro preconcetto o dogma. I teorici seri sviluppano o imparano nuove tecniche e ampliano le proprie conoscenze, in modo tale da affrontare il mondo reale – e persino scoprire nuovi mondi. Alcune scienze sono guidate dai teorici.

Robert K. Merton, nel suo enciclopedico Sulle Spalle dei Giganti, non fa menzione di Procuste, uno dei giganti più importanti. Forse l’immagine di quello che Procuste fece ai poveri nani è troppo dolorosa. Ma i nani potrebbero probabilmente vedere molto più oltre (o, come direbbe Swift, più lontano).

Le divagazioni, incontestabilmente, sono la luce del sole; – sono la

vita, l’anima della lettura! – per esempio, se le togli da questo libro –

potresti anche gettare il libro insieme a loro; – …

Tristram Shandy

Nessuno ha avuto successo tentando di salire sulle spalle dei Ciclopi, anche quando voleva studiare le ombre della caverna. Dante mise i Titani e i Giganti nel Pozzo dei Giganti, nei pressi di Satana, nell’Inferno. Questo è il peggio che possa capitare.

NOTE

2. Ad esempio, l’apatite è un minerale che si presenta in cristalli gialli, verdi o violetti. Il nome fu coniato da Abraham Werner traendolo dal greco apáte=frode, dato che veniva confusa spesso con altri minerali.