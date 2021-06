La Terra ha ufficialmente un 5° oceano

La Terra ha finalmente ottenuto il riconoscimento popolare del suo quinto oceano, con la decisione della National Geographic Society di aggiungere l’Oceano Australe intorno all’Antartide ai 4 che già riconosce: l’Atlantico, il Pacifico, l’Oceano Indiano e l’Artico.

Sebbene la designazione delle acque gelide intorno al continente meridionale come oceano separato sia discussa da quasi un secolo e sia ampiamente utilizzata dagli scienziati, fino ad ora non ha goduto di sostegno popolare. Lo scorso 8 giugno – la Giornata mondiale degli oceani – la società ha annunciato che d’ora in poi avrebbe identificato l’Oceano Antartico come il quinto oceano sulle sue mappe del nostro pianeta.

“L’Oceano Antartico è stato a lungo riconosciuto dagli scienziati, ma poiché non c’è mai stato un accordo a livello internazionale, non l’abbiamo mai riconosciuto ufficialmente“, ha spiegato al sito del National Geographic il geografo ufficiale della società Alex Tait. “In un certo senso è una sorta di nerdismo geografico“.

Una delle maggiori implicazioni sarebbe sull’istruzione, ha proseguito Tait: “Gli studenti apprendono informazioni sul mondo oceanico attraverso gli oceani che stanno studiando. Se non includi l’Oceano Antartico, allora non ne impari le specifiche e quanto è importante“.

La corrente antartica

Il National Geographic ha iniziato a creare mappe nel 1915, ma la società ha riconosciuto formalmente solo 4 oceani, che definiva dai continenti che li circondavano.

Al contrario, l’Oceano Australe è definito non dai continenti che lo circondano, ma dalla Corrente Circumpolare Antartica (ACC) che scorre da ovest a est. Gli scienziati ritengono che l’ACC sia stata creata 34 milioni di anni fa, quando il continente antartico si è separato dal Sud America, consentendo all’acqua di fluire senza ostacoli intorno al “fondo” del mondo.

Oggi, l’ACC scorre attraverso tutte le acque che circondano l’Antartide fino a circa 60 gradi a sud, ad eccezione del Passaggio di Drake e del Mare di Scotia, che sono entrambi approssimativamente tra Capo Horn del Sud America e la penisola antartica.

Le acque dell’ACC, e quindi la maggior parte dell’Oceano Antartico, sono più fredde e leggermente meno salate delle acque oceaniche a nord.

L’ACC aspira acqua dagli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano per aiutare ad azionare un “nastro trasportatore” globale che trasporta il calore in tutto il pianeta, mentre l’acqua fredda e densa dell’ACC affonda e aiuta a immagazzinare carbonio nelle profondità dell’oceano.

Migliaia di specie marine vivono solo all’interno dell’ACC, secondo National Geographic.

Acque antartiche

Non è stato concordato con esattezza ciò che costituisce un oceano, a parte il fatto che sono i più grandi corpi idrici. Una definizione comune divideva l’oceano globale in quattro o cinque parti, a seconda dei continenti che li circondavano.

Tuttavia, il termine “Oceano del Sud” era stato usato per descrivere le acque in fondo al mondo da quando furono viste per la prima volta dall’esploratore spagnolo Vasco Núñez de Balboa all’inizio del XVI secolo, e il suo uso è continuato quando gli oceani sono divenuti rotte vitali per comunicazioni internazionali e per il commercio nei secoli successivi.

Nel 19° secolo molte nazioni marittime hanno istituito autorità “idrografiche” per pubblicare informazioni sugli oceani per le loro marine e navi mercantili, e il termine “Oceano del Sud” è apparso nelle prime pubblicazioni dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO) che hanno formato nel 1921, ricorda Live Science.

Secondo il libro “Southern Ocean: Oceanographers Perspective” (Ice Press, 2015) però, l’IHO ha revocato la designazione nel 1953: “La maggior parte delle opinioni ricevute… implicano che non esiste una reale giustificazione per applicare il termine oceano a questo specchio d’acqua“, ha scritto l’IHO nelle linee guida pubblicate quell’anno.

Gli scienziati, tuttavia, non erano d’accordo e il termine è stato sempre più utilizzato, poiché l’importanza e l’unicità dell’Oceano Antartico sono diventate più chiare. Il Board on Geographic Names degli Stati Uniti ha iniziato a usarlo nel 1999 e la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha iniziato ufficialmente a utilizzarlo quest’anno.

L'”oceano” originale sulla Terra era, infatti, un fiume, chiamato così dagli antichi greci, come il titano Oceano, un dio figlio di Urano e Gaia e fratello e marito di Teti, la dea delle acque primordiali che ha nutrito la Terra.

Si pensava originariamente che questo fiume “Oceano” circondasse il mondo, che i primi greci immaginavano finisse da qualche parte appena a ovest dell’Europa e ad est dell’Asia. Alla fine, il termine è stato usato per descrivere le diverse parti dell’oceano globale.

Il termine correlato “Sette mari“, invece, è molto più antico di molti oceani moderni. Nessuno sa da dove abbia avuto origine il concetto, ma il termine appare negli antichi scritti di greci, romani, arabi, indù, persiani e cinesi, sebbene spesso descrivesse mari completamente diversi, alcuni dei quali mitici.

Secondo il sito web dell’Atlante mondiale, i sette mari oggi sono considerati i sette più grandi corpi idrici oceanici: l’Artico, l’Atlantico settentrionale, l’Atlantico meridionale, l’India, il Pacifico settentrionale, il Pacifico meridionale e l’Oceano Antartico meridionale.