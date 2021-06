L’Agenzia Spaziale Europea sbarca su Pinterest e lancia una collaborazione con il pubblico per il lancio della missione Webb

L’Agenzia Spaziale Europea sta diversificando la sua presenza online grazie all’avvio di un canale Pinterest: in occasione del lancio, l’ESA invita i party planners di Pinterest a creare la loro idea di festa di Halloween a tema spaziale ricca di creatività. Per quale motivo? L’ESA lancerà la missione internazionale James Webb Space Telescope (Webb) su un razzo Ariane 5 dallo spazioporto europeo nella Guyana francese, in una finestra di lancio che si aprirà il 31 ottobre, un giorno in cui molti paesi del mondo celebrano Halloween.

«Siamo molto orgogliosi della nostra presenza su scala globale sui social media – in particolare con i nostri account ESA su Instagram, Twitter, Facebook e YouTube – ma è il momento di diversificare le piattaforme su cui siamo attivi al fine di raggiungere nuove audience», afferma Philippe Willekens, Responsabile del Dipartimento di Comunicazione dell’ESA. «Pinterest è specializzato nella scoperta e nell’ispirazione, proprio come ESA. Siamo entusiasti di avviare una collaborazione con il pubblico di Pinterest, così altamente creativo, e non vediamo l’ora di scoprire quale ispirazione trarrà dalle nostre attività spaziali».

«Sia che stiate cercando attività pratiche per intrattenere o educare i bambini e le bambine, sia che abbiate bisogno di una frase evocativa, sia che vogliate vedere come appare dallo spazio il vostro paese o la destinazione delle vostre prossime vacanze, o che semplicemente amiate le belle immagini dell’Universo, speriamo che possiate trovare nuove idee e informazioni nel nostro contenitore di ispirazioni», commenta Maria Bennett, responsabile del Digital Media Production Office e del team per i social media dell’ESA.