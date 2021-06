Spazio: lanciato il cargo Progress MS-17 verso la ISS, a bordo carburante ed esperimenti

Decollato dal cosmodromo di Bajkonur (Kazakistan) il cargo Progress MS-17 diretto alla Stazione Spaziale Internazionale.

La navicella è stata lanciata con un razzo Soyuz-2.1a dalla rampa 31 della base alle 23:27 UTC come da programma. L’arrivo è previsto il 2 luglio: porterà sulla Stazione 470 kg di carburante, 420 litri di acqua potabile, 40 kg di ossigeno in palloni e 1.509 kg di varie attrezzature e materiali per il funzionamento della ISS, per esperimenti scientifici e continuità del lavoro del suo equipaggio, vestiti e razioni alimentari.