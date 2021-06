Le Previsioni Meteo fino a metà settimana: non solo caldo e anticiclone, anche forti temporali

Benché in un contesto prevalentemente anticiclonico, le previsioni meteo computano ancora un paio di giorni con penetrazione di correnti più fresche alle quote medie dell’atmosfera, in grado di intensificare, via via fino a metà settimana, una moderata instabilità temporalesca su alcuni settori. L’aria, essenzialmente continentale, che riuscirà a inserirsi nel campo anticiclonico proprio in direzione del Mediterraneo centrale, incentiverà un divario termico verticale in particolare sui rilievi del Centro Nord.

Per la giornata di domani, mercoledì 16 giugno, i maggiori contrasti termici dovrebbero accendersi sui settori alpini e prealpini, soprattutto centro-occidentali e anche su quelli del Trentino e dell’alto Veneto, con rovesci e temporali sparsi, in particolare nelle ore pomeridiane. Instabilità in intensificazione anche sui rilievi del Nord Appennino, tra Toscana ed Emilia e qualche rovescio possibile fino ai rilievi centrali toscani e anche sulle aree pianeggianti piemontesi. Tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato altrove al Nord e al Centro e continuerà il bel tempo anche al Sud e sulle isole maggiori. Per la giornata di giovedì 17, con buona probabilità l’instabilità si farà un po’ più accesa, ancora una volta soprattutto nelle ore più calde pomeridiane, con fenomeni più estesi sull’Appennino centrale, tra Est Toscana, quasi tutta l’Umbria, Ovest Marche, Est Lazio e Ovest Abruzzo, fino localmente all’Ovest Molise. Rovesci e temporali diffusi anche sul Centro Ovest Piemonte, anche sulle pianure occidentali piemontesi, qualche temporale sui rilievi occidentali meridionali dell’Emilia, altri diffusi tra il Trentino-Alto Adige e l’alto Veneto. Previsioni meteo per tempo sempre stabile e soleggiato, estivo sul resto del paese. Le temperature sono attese stazionarie o in progressivo, leggero aumento, con massime tra +26 e +31°C mediamente, ma punte fino a +35/+36°C, in particolare al Centro Nord e sulle isole maggiori