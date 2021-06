Le previsioni meteo per luglio: importanti anomalie termiche e pluviometriche. Tutti i dettagli

Dai modelli matematici continuano a giungere segnali per un mese di luglio che, su diverse regioni, trascorrerebbe con normale evoluzione estiva o anche con qualche eccesso termico e deficit pluviometrici, su alcune altre potrebbe presentare una maggiore dinamicità atmosferica. Dalle ultime previsioni meteo, nella sostanza, si ravvisano conferme su quanto già ipotizzato nei precedenti aggiornamenti, ossia l’alta pressione potrebbe essere diffusamente presente anche sul nostro Bacino, con massimi in talune fase più concentrati verso i settori iberici e mediterranei occidentali, in altre in potenziamento anche sull’Europa centrale e orientale, tuttavia da tutte le simulazioni traspare un lieve deficit pressorio in prossimità del Mediterraneo centro-meridionale.

Nella sostanza, i modelli matematici indicano una tendenza di massima a maggiore espansione anticiclonica sulle nostre regioni centro-settentrionali; circolazione, invece, più scoperta sulle aree centro-meridionali e ancor più su quelle del Sud, rispetto a possibili infiltrazioni di aria umida e fresca dai quadranti in prevalenza settentrionali o orientali. Sarebbero ipotizzabili, stando al quadro barico prospettato, previsioni meteo di tempo più asciutto è soleggiato in via generale su tutte le regioni centro-settentrionali e di più al Nord. Naturalmente non mancherebbero anche su questi settori, occasioni per locali temporali che, magari, quando capiterebbero, potrebbero essere anche di forte intensità tuttavia, ribadiamo, il dato tendenziale di massima sarebbe per precipitazioni sotto la media al Centro Nord; dal Lazio, settori appenninici abruzzesi e poi verso tutto il Sud e sulle isole maggiori, le occasioni per instabilità potrebbero essere, invece, più ricorrenti, quindi anche con temporali più frequenti. In particolare sui settori appenninici tra Lazio meridionale, Ovest Molise, Campania, Ovest Lucania e anche localmente su Nord Calabria e Nordest Sicilia, le ultime previsioni meteo sarebbero anche per un certo surplus di attività temporalesca, quindi con possibili piogge oltre la norma. Sotto l’aspetto termico, sono attese temperature più o meno nelle medie stagionali o con qualche eccesso in linea generale, ma non esagerato. La redazione di MeteoWeb continuerà a seguire i dati di massima per il possibile andamento del tempo nel mese di luglio, apportando periodici aggiornamenti.