Le previsioni meteo per oggi: ancora forti temporali pomeridiani

La circolazione barica sul Mediterraneo centrale e sull’Italia si presenta, per oggi, pressoché invariata rispetto alla giornata di ieri. Le previsioni meteo, infatti, computano ancora un afflusso moderato di correnti più fresche alle quote medie troposferiche, per l’azione di lievi cavi d’onda di matrice settentrionale, con divario termico verticale tra le basse quote e quelle più alte che continua a mostrarsi abbastanza significativo e in grado di innescare una diffusa instabilità, soprattutto convettiva e nelle ore più calde del giorno. Dunque, ancora una giornata all’insegna di nubi cumuliformi a sviluppo pomeridiano, soprattutto in prossimità dei rilievi ma, in diversi casi, anche verso le pianure e occasionalmente verso le coste e con rovesci temporali ancora diffusi. Vediamo più nel dettaglio le aree interessate per oggi.

La mattinata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento su buona parte del paese, eccetto i settori centro-orientali del Nord dove saranno presenti più nubi associate a locali addensamenti e a qualche rovescio, in particolare sull’Emilia centrale, sul Veneto e sui settori alpini orientali. Via via, verso le ore centrali e poi in soprattutto in quelle pomeridiane, le previsioni meteo computano nubi sempre più intense e diffuse lungo tutto l’arco alpino con rovesci e temporali inizialmente sparsi, poi progressivamente più estesi e localmente anche di forte intensità. Nel contempo, altra instabilità diffusa andrà accendendosi sui settori appenninici settentrionali, fra Centro Nord Toscana ed Emilia-Romagna, e instabilità ancora più diffusi sull’Appennino centro-meridionale, tra i settori interni del Centro Sud Lazio, Abruzzo, poi Campania, Lucania, fino alla Calabria e localmente anche sulla Puglia centro-meridionale interna. Nubi cumuliformi e temporali possibili anche sulla Sicilia centro-orientale e sulle aree interne sarde. Sul resto del paese, prevarranno condizioni di stabilità con ampio soleggiamento, salvo un po’ di nubi irregolari qua e là. Poche variazioni in riferimento al campo termico, con previsioni meteo per temperature massime mediamente comprese in pianura tra +27 e +30°C, ma punte fino a +32° o localmente qualche decimo oltre.