Le previsioni meteo per oggi in Italia: ampie schiarite e caldo estivo, ma anche qualche temporale in più

Le previsioni meteo computano una continuazione del bel tempo estivo sull’Italia, grazie alla prevalenza di un campo anticiclonico, più strutturato sul Mediterraneo occidentale ma efficace, in termini di protezione, anche verso i settori centrali e su buona parte della nostra penisola. Negli ultimi giorni, sul bordo orientale anticiclonico si sono infiltrate correnti moderatamente più fresche alle quote medio-alte, che hanno mantenuto il campo termico un po’ più “ridimensionato” sui versanti adriatici meridionali della penisola, tuttavia senza altre conseguenze degne di nota.

Anche per oggi, queste infiltrazioni di aria più fresca da Nord continueranno a essere presenti, questa volta in grado di interagire, soprattutto sui rilievi settentrionali, con altre infiltrazioni di aria più umida provenienti da Ovest, dando luogo a una certa instabilità convettiva, quindi nelle ore più calde della giornata, in particolare sui settori alpini e prealpini. Dunque, stando alle previsioni medi ultime, per oggi dovremmo attenderci un maggiore sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi in genere, con locali rovesci e temporali, attesi più intensi tra alto Piemonte e alta Lombardia, moderati sul resto dei settori alpini. Addensamenti irregolari sono previsti anche tra il Piemonte centro-meridionale, l’Ovest e Sud Ovest della Lombardia, localmente sui settori interni appenninici, tra Liguria ed Emilia, anche qui con qualche scroscio di pioggia o temporale, tuttavia in forma irregolare. Poco da segnalare sul resto del paese, se non il passaggio di un po’ di velature medio-alte, magari con una più diffusa parziale nuvolosità, soprattutto al Centro, ma del tutto innocua. In riferimento alle temperature, i valori sono attesi più o meno stazionari o in leggero aumento sul medio-basso Adriatico, con massime mediamente comprese in pianura tra +27 e +32°C, ma con punte fino a +34 a +35°C, soprattutto sulle isole maggiori, specie in Sardegna, occasionalmente al Centro Nord.