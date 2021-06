Previsioni Meteo, è un sabato estivo: ancora caldo al Sud con picchi di +40/+41°C

Come già annunciato da precedenti previsioni meteo, in questo fine settimana ci sarà un generale e lieve cedimento dei valori termici per via di una temporanea diversa disposizione della circolazione. Una minore incisività del cavo d’onda instabile tra il Golfo di Biscaglia e la Penisola iberica comporterà un orientamento delle correnti più dai quadranti occidentali che non sud-occidentali, quindi con arrivo di aria meno calda soprattutto sul centro-nord della penisola, ma qualche grado in meno si avvertirà anche al sud. Dunque, giornata odierna e un po’ tutto il fine settimana, caratterizzati da un contesto generale di tempo si caldo, ma nella norma al Centro Nord, ancora caldo sopra la norma al Sud, dove le punte massime potrebbero ancora toccare i +41/42°C, soprattutto nella giornata odierna, ma anche qui in calo rispetto ai +44° o anche +45°C dei giorni scorsi.

Ci riferiamo, naturalmente, a picchi massimi ed essenzialmente sulle aree meridionali, poiché i valori massimi medi sono attesi sui +28 e +33° al Centro Nord, con punte sui +35°C; +30/+35°C al Sud, con punte sui +37/+39°C e qualche valore estremo sui +40/+41/+42°C in Calabria e in Sicilia. In riferimento allo stato del tempo, le previsioni meteo annunciano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con sole dominante su buona parte dei settori. Da rilevare, però, una maggiore nuvolosità, per confluenza di lievi infiltrazioni umide nel campo anticiclonico, sui settori estremi meridionali, essenzialmente sulla Sicilia. Al mattino, saranno presenti più nubi sul Canale di Sicilia, anche con qualche scroscio di pioggia, localmente in estensione fino ai settori occidentali insulari, Trapanese, Agrigentino; poi, al pomeriggio, addensamenti sulle aree centro-orientali dell’isola, qui con possibilità di qualche temporale. Previsioni meteo per possibili (ma non certi) isolati addensamenti con rari temporali anche sulla Lucania meridionale nel pomeriggio, mentre addensamenti più intensi e temporali sparsi più ricorrenti potranno interessare i settori alpini nelle ore più calde della giornata. Venti, moderati a forti nord-orientali sul Canale di Sardegna, moderati con rinforzi settentrionali sul Mare di Sardegna, sempre moderati con rinforzi da Nord/Nordovest sul medio-basso Adriatico e localmente sul medio Tirreno; venti moderati occidentali o sud-occidentali sulla Calabria ionica centro-meridionale.