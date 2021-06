Meteo, le temperature massime di oggi: ancora caldo infernale in Sicilia con punte di +45°C, +40°C in Calabria, +31°C a Roma, Milano e Torino

Il caldo intenso stringe nella sua morsa l’Italia da giorni, a causa di un’ondata di caldo africano che spinge le temperature ben oltre i +40°C al Sud. Da giovedì 1 Luglio, la situazione cambierà, con calo termico e temporali, inizialmente al Nord e successivamente in estensione anche altrove. In Sicilia, le temperature sono infernali anche oggi, con punte di +45°C. Punte di +40°C in Calabria.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 30 Giugno 2021, in alcune località italiane: