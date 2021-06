L’Estate inizia con l’Italia in bianco, nel giorno del Solstizio scompare il coprifuoco

Lunedì 21 giugno, nel giorno del Solstizio d’Estate, l’inizio ufficiale della stagione astronomica, l’Italia sarà quasi totalmente in bianco e senza coprifuoco.

Lunedì, infatti, per decreto, sarà il giorno in cui verrà meno il coprifuoco, fissato attualmente a mezzanotte per le regioni in fascia gialla. Non ci saranno limiti orari per la prima volta in Italia dopo il 3 novembre 2020, oltre 7 mesi fa, quando in piena 2ª ondata è stato istituito il coprifuoco dalle 22 alle 5, spostato poi il mese scorso alle 23 e infine alle 24.

Il divieto di circolazione notturna è già un lontano ricordo in gran parte del Paese, contrassegnato da tempo dal bianco.

L’abolizione del coprifuoco sarà significativa in Valle d’Aosta, che il 21 giugno sarà l’unica regione gialla: le restrizioni verranno meno infatti in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, dove l’incidenza è abbondantemente sotto i 50 casi per centomila abitanti da due monitoraggi consecutivi, nel contesto di un trend di calo che vede l’incidenza nazionale crollata in un mese da oltre 100 casi per centomila a meno di 20 casi per centomila. Dato che i monitoraggi necessari per entrare in zona bianca devono essere tre, domani il report della Cabina di Regia dovrebbe certificare la promozione delle suddette Regioni.

La Valle d’Aosta dovrà attendere fino al 28 giugno per completare le tre settimane sotto soglia: in quella data tutta la Penisola sarà bianca.