Lo Spazio in Europa: investimento di quasi 9 miliardi nel periodo 2021-2027, ESA e UE celebrano un nuovo inizio

Dopo mesi di trattative costruttive, l’ESA e l’UE hanno firmato oggi un nuovo Financial Framework Partnership Agreement (FFPA) durante una cerimonia, per celebrare il lancio del nuovo programma spaziale dell’UE.

L’accordo segna un nuovo inizio per le attività spaziali in Europa e rappresenta un importante passo avanti nelle relazioni tra l’ESA e l’UE. È anche una delle priorità principali dell’Agenda 2025, la tabella di marcia del Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher.

“E’ un risultato importante per l’ESA, riconosciuta per la sua eccellenza scientifica e competenza tecnica nella progettazione di sistemi spaziali e strutture a terra a beneficio dei cittadini europei,” ha affermato Aschbacher. “Sono grato e vorrei ringraziare il Commissario Thierry Breton per la fiducia accordata all’ESA, la cui esperienza in tutti i settori delle attività spaziali è qui ricompensata da una cooperazione rafforzata tra le nostre due istituzioni, portando una nuova ambizione per lo Spazio in Europa“.

Il nuovo piano spaziale dell’UE garantirà la continuità e rafforzerà i programmi di grande successo come Galileo, Copernicus ed EGNOS, che sono state progettate dall’ESA e hanno posizionato l’Europa in un ruolo di primo piano globale nei settori dell’osservazione e della navigazione della Terra. Sosterrà inoltre nuove iniziative soprattutto nel campo della connettività sicura, della ricerca e sviluppo e della commercializzazione spaziale, dove l’ESA svolgerà un ruolo chiave, offrendo anche nuove opportunità di finanziamento per l’imprenditorialità.

L’accordo firmato oggi rappresenta un investimento dell’UE di quasi 9 miliardi di euro nel periodo 2021-2027, assegnati all’ESA e l’industria europea per progettare sistemi e programmi di nuova generazione, cruciali per l’economia e un’Europa verde e digitale. Questo finanziamento si aggiunge al budget dell’ESA e quindi consolida un insieme ambizioso di programmi obbligatori e facoltativi, come definiti dagli Stati membri dell’ESA.

L’accordo FFPA definisce i ruoli e le responsabilità di tutti i partner, la Commissione europea, l’ESA e la nuova agenzia per il programma spaziale dell’UE, EUSPA. Garantirà inoltre il livello di autonomia dell’ESA necessario per sviluppare e attuare efficacemente i programmi.

Negli ultimi due decenni, l’ESA ha sviluppato con successo Copernicus e i sistemi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS.

Copernicus è un punto di svolta e rapidamente è diventato – attraverso la sua componente spaziale – il più grande fornitore al mondo di dati di osservazione della Terra gratuiti e aperti. L’FFPA consentirà a questo programma di punta di essere portato al livello successivo, rafforzando il ruolo dell’ESA come architetto dell’osservazione europea della Terra, sviluppando e costruendo le missioni di espansione Sentinel e le missioni di prossima generazione Sentinel, per adeguarsi a nuove necessità degli utenti e per garantire continuità dei dati correnti. Tali missioni monitoreranno vari aspetti del cambiamento climatico e sosterranno l’attuazione delle politiche chiave dell’UE, come il Green Deal. Ciò pone l’Europa al centro della scena spaziale internazionale, rafforzando il suo ruolo guida nella lotta ai cambiamenti climatici, nel monitoraggio della biodiversità e nel sostegno ai soccorsi in caso di catastrofe.

Galileo è la costellazione civile globale di navigazione satellitare europea e un grande successo, essendo attualmente il sistema satnav più preciso al mondo e offrendo una precisione su scala metrica a oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo. L’FFPA porterà Galileo al livello successivo con lo sviluppo della seconda generazione, un ulteriore passo avanti con l’utilizzo di molte tecnologie innovative per garantire precisione, robustezza e flessibilità del sistema senza precedenti. Ciò rafforzerà l’economia europea con la prospettiva di molti nuovi dispositivi e servizi per offrire capacità di posizionamento, una vera rivoluzione per le auto a guida autonoma, i droni autonomi e l’Internet of Things.

EGNOS è il Satellite-Based Augmentation Systems (SBAS) più avanzato al mondo, che offre una precisione di posizione garantita senza precedenti, non solo in riferimento all’aviazione, ma anche ad altri settori dei trasporti e dell’agricoltura.

L’accordo FFPA include componenti aggiuntivi sotto la responsabilità dell’ESA, come la preparazione e la progettazione del futuro segmento spaziale GOVSATCOM e la convalida di un prototipo per il satellite Quantum Key Distribution a supporto del programma dell’UE su connettività sicura, servizio di dimostrazione/convalida in orbita e attività di sicurezza spaziale per monitorare i rischi spaziali.

