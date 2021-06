La scienza conferma: lo stress fa venire i capelli bianchi, anche temporaneamente

Una nuova ricerca lo conferma: periodi particolarmente stressanti possono effettivamente alterare il colore dei capelli, facendoli diventare bianchi, un cambiamento che però potrebbe essere solo temporaneo. Su eLife è stato pubblicato uno studio condotto da un team del Columbia University Irving Medical Center, in cui è stata indagata la correlazione tra i capelli bianchi e lo stress.

Il gruppo, guidato da Martin Picard, ha prelevato campioni di capelli da 14 volontari con un’età media di 35 anni, analizzando i pigmenti dalla base alla punta.

E’ emerso che i cambiamenti indotti dallo stress nei mitocondri (gli organelli presenti all’interno delle cellule viventi) possono alterare il colore dei capelli e provocare la discolorazione.

I capelli “contengono informazioni sul passato e sul presente di una persona. Abbiamo scoperto un’associazione sorprendente tra lo stress e la comparsa di capelli bianchi, ma non solo. In uno dei volontari, dopo una vacanza, abbiamo osservato un ritorno al colore naturale. Questo implica che le alterazioni verso il bianco potrebbero essere solo temporanee,” ha affermato Picard.