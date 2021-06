Lombardia, incidente alle cascate dell’Acquafraggia: scivolano e precipitano per decine di metri, un morto e un ferito grave

Un grave incidente è avvenuto questa mattina alle cascate dell’Acquafraggia, a Piuro (Sondrio), in Val Bregaglia.

Una donna di 42 anni e un uomo di 36 sarebbero scivolati da un sentiero del parco precipitando per decine di metri per poi finire nell’acqua del bacino.

I Vigili del fuoco di Mese e Sondrio e il soccorso alpino hanno recuperato entrambi gli escursionisti: l’uomo è stato portato in ospedale con l’elisoccorso, in gravi condizioni, mentre per la donna non c’è stato nulla da fare, non si è potuto far altro che constatarne il decesso.