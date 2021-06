Incredibile scoperta nella lotta al cancro: un Omega-3 è veleno per i tumori

Essenziali per il corpo umano, gli “acidi grassi buoni” sono ricercati negli alimenti da “chiunque voglia mangiare sano“. Tra gli acidi grassi Omega-3, il DHA o acido docosaesaenoico, occupa un posto molto speciale per la sua importanza nel funzionamento cerebrale, la vista e la regolazione dei fenomeni infiammatori. Oltre a queste virtù, il DHA è anche associato a una diminuzione dell’incidenza del cancro. Come funziona? Questo è l’oggetto di un’importante scoperta da parte degli scienziati dell’UCLouvain: il meccanismo biochimico che consente al DHA e ad altri acidi grassi correlati di rallentare lo sviluppo dei tumori è stato appena chiarito da uno studio multidisciplinare di ricercatori. Un importante passo avanti pubblicato sulla prestigiosa rivista Cell Metabolism .

La chiave del successo? Interdisciplinarietà!

Nel 2016, il team di Olivier Feron, specializzato in oncologia presso l’UCLouvain, ha scoperto che le cellule trovate in un microambiente acido (acidosi) all’interno dei tumori sostituiscono il glucosio con i lipidi come fonte di energia per moltiplicarsi. In collaborazione con Cyril Corbet, UCLouvain, Olivier Feron ha dimostrato nel 2020 che sono queste stesse cellule ad essere le più aggressive e che acquisiscono la capacità di lasciare il tumore originale per generare metastasi. Allo stesso tempo, Yvan Larondelle, professore presso la Facoltà di Bioingegneria dell’UCLouvain, il cui team sta sviluppando fonti di lipidi dietetici migliorate, ha quindi suggerito a Olivier Feron di unire le proprie capacità per avviare una ricerca, guidata dalla dottoranda Emeline Dierge,

Grazie al sostegno della Fondazione Louvain, della Fondation contre le cancer e di Télévie, il team ha rapidamente scoperto che queste cellule tumorali acidotiche rispondono in modo diametralmente opposto a seconda dell’acido grasso che assorbono. In poche settimane, i risultati sono stati impressionanti e sorprendenti. “Abbiamo subito notato che alcuni acidi grassi stimolavano le cellule tumorali mentre altri le uccidevano», spiegano i ricercatori. Così, con il famoso DHA, le cellule si avvelenano, letteralmente.

Un sovraccarico fatale…

Come funziona questo veleno per le cellule tumorali? Coinvolgendo un fenomeno chiamato ferroptosi, un tipo di morte cellulare legata alla perossidazione di alcuni acidi grassi. Più acidi grassi insaturi sono disponibili nella cellula, maggiore è il rischio di ossidazione di questi acidi grassi. Normalmente, nel compartimento acido dei tumori, le cellule immagazzinano questi acidi grassi in goccioline lipidiche, tipi di fasci in cui gli acidi grassi sono protetti da questa ossidazione. Ma in presenza di una grande quantità di DHA, la cellula tumorale è sopraffatta e non può immagazzinare DHA che si ossida e causa la morte cellulare. Utilizzando un inibitore del metabolismo lipidico che impedisce la formazione di goccioline lipidiche, i ricercatori hanno potuto osservare che questo fenomeno è ulteriormente amplificato,

Per il loro studio, gli scienziati dell’UCLouvain hanno utilizzato in particolare un sistema di coltura di cellule tumorali 3D, gli sferoidi. In presenza di DHA, questi sferoidi prima crescono e poi implodono. Il team ha anche nutrito topi con tumori con una dieta arricchita con DHA. Risultato: lo sviluppo del tumore è notevolmente rallentato rispetto ai topi alimentati secondo una dieta convenzionale.

Questo studio UCLouvain mostra l’interesse del DHA nell’aiutare a combattere il cancro. “Per un adulto si consiglia di assumere almeno 250 mg di DHA al giorno. Tuttavia, gli studi dimostrano che la nostra dieta ci fornisce in media solo da 50 a 100 mg al giorno di questo acido grasso. Che è ben al di sotto dell’assunzione minima raccomandata”, specificano i ricercatori UCLouvain.

In quali alimenti si trova principalmente il DHA?

Il DHA è presente in discrete quantità nel pesce, soprattutto nel salmone, nello sgombro, nelle sardine, nelle aringhe, nel tonno e nelle alici, dunque nel pesce azzurro in generale. Grandi quantità sono poi contenute nell’olio ricavato da questi animali, ma anche in alcune microalghe di cui, infatti, i pesci si nutrono.

Al di fuori di questi cibi, le fonti alimentari di DHA sono particolarmente scarse: si trovano in piccole quantità nella carne, in particolare se l’animale è stato alimentato con farine di pesce o semi di lino (in questo caso è presente anche nelle uova degli ovipari, come la gallina). Inoltre, il DHA è presente anche nel latte materno, mentre è assente in quello vaccino e nei suoi derivati, così come negli oli vegetali.