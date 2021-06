Maltempo, violento nubifragio con grandine si abbatte su Roma. Ansia per Italia-Turchia, ma all’Olimpico si giocherà – FOTO

Un violento nubifragio sta colpendo Roma in questi minuti, con un’intensa grandinata in atto nella zona di Cinecittà. Il cielo si è scurito in pochi minuti e l’acqua è arrivata dirompente, improvvisa, accompagnata dalla grandine. Il maltempo di queste ore è provocato dall’instabilità pomeridiana che anche oggi ha colpito in modo molto intenso i Castelli Romani e l’Appennino laziale. I fenomeni estremi hanno raggiunto quindi Roma da est e sud/est: proprio Roma Sud e Roma Est sono le più colpite dal temporale in atto, con temperatura crollata a +17°C. Tutto tranquillo, invece, per il momento, a Roma Nord e Roma Ovest, dove il cielo è nuvoloso con +25°C. Lo stadio Olimpico si trova proprio in questo quadrante e la situazione è al momento sotto controllo. Italia-Turchia, in programma per le ore 21:00 come gara d’esordio degli Europei, si giocherà regolarmente.

