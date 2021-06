Maltempo in Piemonte: a Torino gravi danni anche al cimitero monumentale

Forti temporali hanno colpito nel pomeriggio di ieri alcune zone del Piemonte. I più intensi si sono verificati tra Torinese e Biellese. In particolare, un violento nubifragio si è abbattuto su Torino, con raffiche di vento fino a 70km/h e grandine: ha causato allagamenti e danni in diverse zone della città, e non ha risparmiato i cimiteri cittadini. Gravi danni si registrano in particolare al Monumentale, nell’area del Primitivo Sud, dove sono caduti alcuni alberi che hanno danneggiato le tombe storiche. Al cimitero Parco il maltempo ha provocato allagamenti ma nessun danno.

