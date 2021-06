Maltempo in Calabria, drammatica alluvione-lampo a Melia di Scilla: 152mm di pioggia, distrutta la strada delle Grotte di Tremusa – VIDEO

Nella serata di Mercoledì 9 Giugno, una vera e propria alluvione lampo ha colpito la Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria, sulle colline di Scilla. Nella zona di Melia sono caduti fino a 152mm nel versante più colpito, dove le montagne sovrastano il mar Tirreno, appena a Nord dallo Stretto di Messina. Un video clamoroso, pubblicato ieri mattina su facebook da Domenico Di Miceli, testimonia le disastrose conseguenze del maltempo sulla strada delle Grotte di Tremusa, un paradiso speleologico molto affascinante e suggestivo, meta turistica molto apprezzata della Calabria. La strada è letteralmente distrutta, e le Grotte sono oggi irraggiungibili se non con un lungo percorso molto difficile anche per i pedoni. Per ripristinare la strada serviranno sforzi importanti, ma assolutamente urgenti.

I dati pluviometrici dell’evento meteorologico: