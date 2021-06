Maltempo, è allerta temporali sul Piemonte: torna la pioggia

Allerta gialla per Maltempo da stasera sul Piemonte. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale, l’avvicinamento di una circolazione depressionaria proveniente dall’oceano Atlantico causera’ temporali sui settori alpini e prealpini piemontesi settentrionali e nordoccidentali e sulle pianure adiacenti. L’afflusso di aria fredda instabile sara’ piu’ marcato domani e determinera’ rovesci e temporali piu’ intensi e diffusi, in particolare sui settori pianeggianti. Sono attesi locali allagamenti, isolati fenomeni di frana superficiale, forti raffiche di vento, fulmini e possibili grandinate in prossimita’ dei fenomeni piu’ intensi.