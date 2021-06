Maltempo Francia, apocalittica grandinata a Plombières-les-Bains: accumuli di pioggia e ghiaccio fino ad un metro [FOTO e VIDEO]

Un violento temporale ha scatenato un’apocalittica grandinata a Plombières-les-Bains, nel dipartimento dei Vosgi, nella Francia orientale. Il fenomeno, verificatosi questa mattina, è stato breve ma violentissimo. L’eccezionale grandinata ha provocato gravi inondazioni nelle strade della località. Il livello raggiunto dall’acqua e dalla grandine ha toccato circa un metro in alcune strade, secondo il racconto dei testimoni. Le immagini della gallery scorrevole in alto e dei video in fondo all’articolo sono davvero impressionanti.

“È stato apocalittico. Abbiamo allagamenti di cantine, piani terra e negozi. Alla vigilia dell’apertura turistica”, ha dichiarato Lydie Barbaux, sindaco di Plombières-les-Bains. Nel pomeriggio, sono in corso gli interventi dei Vigili del Fuoco per liberare dall’acqua i locali allagati. Tra i danni provocati dal maltempo, anche tegole divelte e alberi abbattuti.

Simili quantità di grandine hanno paralizzato anche il traffico della località. Per liberarsi delle eccezionali quantità di grandine, i cittadini hanno dovuto riprendere le pale da neve. La caduta di alberi sulle linee elettriche ha provocato interruzioni di corrente.