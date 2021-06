Violenta ondata di maltempo in Alto Adige: nubifragi, frane e strade bloccate, auto travolta da una frana [FOTO e VIDEO]

Una forte ondata di maltempo con allagamenti e frane ha colpito nelle scorse ore l’Alto Adige: violenti temporali si sono abbattuti in particolare nella Valle Isarco, Val Sarentino e Altipiano dello Sciliar.

Numerosi gli interventi in corso dei vigili del fuoco, e molte strade sono state chiuse al traffico.

Una grossa frana al rio Pitscher ha travolto e trascinato via una vettura: nonostante i danni, per fortuna non si sono registrati feriti. L’uomo che si trovava nell’auto è stato tratto salvo.

La SS12 è interrotta tra Bolzano nord e Chiusa a seguito di una frana caduta all’altezza dell’abitato di Colma. La deviazione avviene attraverso l’autostrada A22 del Brennero.

