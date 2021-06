Maltempo Francia, tornado devasta Saint-Nicolas-de-Bourgueil: crolla il campanile della chiesa, decine di case danneggiate [FOTO e VIDEO]

Un forte maltempo si è abbattuto sulla Francia nel pomeriggio di oggi, sabato 19 giugno. Mentre numerosi dipartimenti sono in allerta arancione per temporali, una località della Francia occidentale è stata devastata da un potente tornado.

In particolare, il vortice ha colpito il comune di Saint-Nicolas-de-Bourgueil, nel dipartimento di Indre e Loria. I danni più ingenti sono stati inferti alla chiesa del comune di oltre 1.000 abitanti: il campanile è stato completamente distrutto, mentre gravi danni ha subito anche il tetto della struttura (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Fortunatamente non si registrano vittime, ma dei veicoli sono stati danneggiati per la caduta dei detriti della chiesa.

Il vortice ha anche colpito il municipio, sollevandone il tetto. Una quarantina di case ha subito i danni del maltempo, con tetti divelti o danneggiati. I forti venti hanno abbattuto anche alberi e linee elettriche, lasciando la località senza corrente. Anche l’agricoltura è stata danneggiata dal fenomeno meteorologico, con le vigne che hanno subito le conseguenze del vortice.