Maltempo Piemonte, ancora grandinate nella notte: fiumi di acqua e ghiaccio nelle strade, disagi nel Biellese [FOTO]

È stato un pomeriggio di forte maltempo in Piemonte ieri, martedì 29 giugno, con nubifragi e grandinate in diverse zone della regione. Il maltempo è continuato anche nella notte, con il Biellese flagellato da intense grandinate. In alcune zone, le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e ghiaccio (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nelle zone di Masserano, Brusnengo, Villa del Bosco e nei paesi della Valsessera per rimuovere molte piante cadute in mezzo alle strade e mettere in sicurezza i pali inclinati dalla forza del vento e dalle precipitazioni. Guasti e disagi alle reti elettriche nell’alta Valle Cervo, dove solo nel cuore della notte il servizio è stato ripristinato in tutti i paesi.

Nel pomeriggio di ieri, violente grandinate avevano messo in ginocchio il Vercellese.

