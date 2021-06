Maltempo in Piemonte: temporali nel Torinese, allagamenti e disagi in Val di Susa

Piogge intense e disagi nelle scorse ore in Val di Susa (provincia di Torino): le forti precipitazioni e i tombini intasati hanno fatto registrare allagamenti, tra cui quello del sottopasso di via Cesare Battisti a Bussoleno, dove sono intervenute le squadre locali Aib.

Arpa Piemonte ha diramato un’allerta meteo codice giallo per temporali, anche forti, in particolare sulla parte settentrionale ma anche in zone di pianura e collinari. A portare il maltempo è “un minimo depressionario di origine atlantica, in discesa dalle isole britanniche verso la Spagna” che “apporta infiltrazioni di aria fredda a ridosso delle Alpi occidentali associati a intensi flussi umidi meridionali“. Prevista “marcata instabilità sul Piemonte, con temporali diffusi, localmente anche forti“.

