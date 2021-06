Maltempo in Piemonte, violento temporale sull’alto Canavese: si valuta lo stato di calamità per Favria [FOTO]

Piemonte piegato dal maltempo: ieri è stata una domenica devastante per diversi Comuni, dove le piogge torrenziali hanno causato numerosi danni.

A causa di un violento temporale abbattutosi sull’alto Canavese, si registrano 3 abitazioni non agibili (e altrettante famiglie evacuate), 2000 metri quadri di serre completamente distrutti, alberi abbattuti, black out e allagamenti.

Colpiti in particolare i Comuni di Favria e Rivarolo.

Al momento si sta valutando la richiesta dello stato di calamità naturale: “Abbiamo già interpellato il reperibile della Regione nella tarda serata di ieri verrà fatto il punto della situazione tra oggi e mercoledì,” ha spiegato il sindaco di Favria, Vittorio Bellone.