Maltempo in Toscana: allerta meteo codice giallo per forti temporali

Nelle zone interne e orientali della Toscana, dalle 14 alle 22 di oggi, sono attesi forti temporali: sulla base delle previsioni la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo codice giallo per tutta la giornata di oggi, a partire dalle 14, per possibili temporali forti sparsi nelle zone interne orientali, con forti raffiche di vento e grandinate.

L’avviso riguarda in particolare le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto e Siena.