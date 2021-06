Maltempo Lombardia: grandinata sull’Oltrepò Pavese, chicchi grandi come noci da Rovescala a Montù Beccaria, da Zenevredo a Stradella

Solo nel mese di giugno 2021 la Lombardia è stata colpita in media da una grandinata ogni 3 giorni, con danni alle coltivazioni in un periodo cruciale per la stagione produttiva con frutta, verdura, cereali pronti per essere raccolti o in fase di maturazione: è quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Lombardia su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in occasione dell’ultima tempesta di ghiaccio che ha colpito l’Oltrepò Pavese nelle scorse ore.

Da un primo monitoraggio sul territorio – spiega Coldiretti Lombardia – chicchi di ghiaccio grandi come noci si sono abbattuti per diversi minuti sulle vigne nella zona da Rovescala a Montù Beccaria, da Zenevredo a Stradella, con danni fino all’80% per cento sui vitigni colpiti.

La grandine – sottolinea Coldiretti – è l’evento più temuto nelle campagne perché in questo momento provoca danni irreversibili ai prodotti agricoli distruggendo in una manciata di minuti il lavoro di un intero anno.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: