Maltempo Roma: decine di richieste di soccorso, 40 bimbi bloccati in asilo allagato

Sono decine le chiamate pervenute ai Vigili del fuoco di Roma a partire dalle 12:30 per richieste di soccorso legate al maltempo. Tra le aree più colpite quella di Roma Nord e in particolare Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano.

In particolare, i pompieri sono intervenuti in via Castelnuovo di Porto, vicino a Ponte Milvio, per un soccorso a persone all’interno di un asilo nel quale a causa di un allagamento 40 bambini e 6 adulti sono impossibilitati ad uscire. Sul posto la squadra vigili del fuoco di Prati.

Un forte temporale si è abbattuto sulla Capitale nelle scorse ore, con tuoni, pioggia battente e, in alcune zone, anche la grandine hanno messo in ginocchio il traffico cittadino, anche a causa di diversi allagamenti dal centro alla periferia. Si sono registrati forti rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare e sulla Tangenziale Est.