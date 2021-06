Meteo, le temperature minime di oggi: picchi di +30°C in Calabria, +23°C a Roma e Venezia, +19°C a Firenze e Milano

Oggi e domani la fase “clou” dell’ondata di calore in atto: le temperature aumenteranno ulteriormente di 3-4°C in tutto il Sud, andando a superare in modo diffuso i +40°C e raggiungendo picchi di +45°C in Sicilia, Calabria e Puglia.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 23 Giugno 2021, in alcune località italiane: